إسرائيل تلغي بطولة الرجل الحديدي بسبب "مخاوف أمنية"

انضمت بطولة "الرجل الحديدي بإسرائيل" -التي كانت مقررة إقامتها الشهر المقبل- إلى قائمة الفعاليات الرياضية التي تقرر إلغاؤها في البلاد، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية مطلع الأسبوع الماضي وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد مئات المدنيين والأطفال.

وكان من المقرر أن تقام بطولة "الرجل الحديدي" في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في طبريا.

وقال المنظمون -في بيان اليوم الأحد- "من الواضح أنه في ظل الوضع الحالي والمخاوف المتعلقة بالسلامة، لن نكون مسؤولين عن استضافة السباق في هذا الوقت، وبالتالي سنلغي المنافسات".

يذكر أنه تم تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات الدولية الأخرى في إسرائيل في رياضات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والتنس بالإضافة إلى ألعاب أخرى خلال الأيام الماضية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء المباريات والبطولات المصغرة التي كانت مقررة إقامتها في إسرائيل على مستوى المنتخب الأول ومنتخبات الشباب والناشئين وتأجيلها مع نقلها إلى خارج إسرائيل.