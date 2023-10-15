أشار إلى تضليل إعلامي.. المغربي زياش نجم غلطة سراي يتضامن مع غزة وفلسطين

تضامن النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق غلطة سراي التركي، مع القضية الفلسطينية عبر خدمة قصتي بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، مشيرا إلى تضليل إعلامي في تغطية أخبار غزة وفلسطين.

وشارك الجناح المغربي منشورا عبر خاصية "القصص القصيرة"، يتضمن مقولة لـ"مالكوم إكس" مفادها "إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص المضطهدين، وتحب أولئك الذين يمارسون القمع".

ومالكوم إكس هو داعية إسلامي مدافع عن حقوق الإنسان، وأميركي أفريقي مناضل من أجل العدل والمساواة، انضم إلى "أمة الإسلام" سجينا، وذاع صيته خارج أسوار السجن، وناضل في صفوف "الأمة" وحين أدى فريضة الحج عاد بمنهج جديد لمتابعة النضال في حركة الحقوق المدنية، وبرؤية للإسلام تختلف عن رؤيته السابقة. واغتيل مالكوم إكس في 21 فبراير/شباط 1965 من قبل 3 مسلحين من منظمة "أمة الإسلام" أطلقوا عليه النار في منطقة هارلم بنيويورك.

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها الثامن، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 2215 شهيدا، و8714 مصابا.