لاعبان إيطاليان مطلوبان للتحقيق لدى الشرطة

دافع مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم لوتشيانو سباليتي عن قرار السماح لساندرو تونالي ونيكولو زانيولو بمغادرة معسكر المنتخب بعد طلبهما في تحقيق للشرطة.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الخميس إن الادعاء في تورينو أخطر اللاعبين بأنهما قيد التحقيق خلال وجودهما في مركز تدريب المنتخب الوطني في كوفيرتشانو قبل مباراتي مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا.

ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذا التحقيق.

وقال سباليتي "ليس من الجيد أن أقول من اتخذ القرار، يكفي القول إنه القرار الصحيح. لا يمكن أن نسمح للاعبين تعرضا لصدمة كهذه أن يلعبا مباراة. الآن، دعونا نفكر بشأن اللعب، فقدنا جهود بطلين لكننا لا نزال فريقا قويا جدا".

وقبل مواجهة مالطا يوم السبت المقبل، قال المدرب إن الفريق سيخضع للاختبار.

وأضاف "كانت ليلة عصيبة، عندما يتعين عليك تحقيق نتائج (إيجابية) فدائما ما يكون هناك قلق، لكنها كانت ليلة مختلفة، شهدت الكثير من المرارة بشأن ما حدث".

وتابع "الفريق بأسره مقرب من تونالي وزانيولي، نشعر بالأسى الشديد من أجلهما. سنظل بقربهما حتى بعد ذلك. في الوقت الحالي هما في دائرة الضوء".

وأردف "يجب أن نحاول مساعدتهما على الدفاع عن نفسيهما، لكن من الصحيح أن تأخذ العدالة مجراها، وسيكون صائبا أن يدفع من ارتكب مخالفات، إن وجدت، الثمن".

وقال ممثلو الادعاء في تورينو يوم الأربعاء إنهم يحققون مع لاعب كرة قدم إيطالي آخر، وهو نيكولو فاجيولي، بسبب أنشطة مراهنة غير قانونية.

وغادر فيدريكو كييزا معسكر المنتخب بعد مران اليوم الجمعة بسبب الإصابة. وغاب المهاجم عن مباراة يوفنتوس الأخيرة بسبب إصابة عضلية، وأكد الاتحاد الإيطالي عودته إلى ناديه.