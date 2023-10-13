قوس ويمبلي لن يضاء بألوان العلم الإسرائيلي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم إضاءة قوس ويمبلي بألوان العلم الإسرائيلي خلال مباراة إنجلترا الودية ضد أستراليا اليوم الجمعة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وتحت ضغط كبير من الحكومة، أكد الاتحاد الإنجليزي عزمه "تكريم أولئك الذين قتلوا في الصراع الدائر بالشرق الأوسط".

وأضيء قوس ويمبلي الشهير في السنوات الأخيرة بألوان علم فرنسا عقب هجمات باريس عام 2015، ومؤخرًا بألوان العلم الأوكراني احتراما لأولئك الذين قتلوا في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد الاتحاد الإنجليزي قراره -أمس الخميس في بيان- أن "مساء الجمعة، سنتذكر الضحايا الأبرياء للأحداث المدمرة في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف أن "أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأصدقائهم في إنجلترا وأستراليا، ومع جميع المجتمعات المتضررة من هذا الصراع المستمر".

وتابع البيان "نقف من أجل الإنسانية ووضع حد للموت والعنف والخوف والمعاناة.. وسيرتدي لاعبو إنجلترا وأستراليا شارات سوداء خلال المباراة في ملعب ويمبلي، وستكون هناك أيضا دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة".

وأضاف البيان أن الأعلام والأدوات غير المرتبطة بإنجلترا أو أستراليا لن يُسمح بها داخل ويمبلي.

ومن المقرر أن تلعب أستراليا مع فلسطين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل، والتي قيل إنها لعبت دورا في قرار الاتحاد الإنجليزي.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة أرسلت إلى مختلف الهيئات الإدارية في وقت سابق من هذا الأسبوع اقتراحا بأنه "في ضوء الهجمات على إسرائيل، ونيابة عن وزير الخارجية، نشجعكم على التفاعل مع الأحداث بما يتماشى مع الأحداث السابقة التي تضامنت فيها الرياضة".

واقترح زعيم حزب العمال السير كير ستارمر أن تتم إضاءة قوس ويمبلي بألوان العلم الإسرائيلي خلال مباراة إنجلترا الودية ضد أستراليا اليوم الجمعة.

وقال لراديو "إل بي سي" إن "العلم الإسرائيلي يجب أن يكون على القوس لأنني أعتقد أن الرسالة يجب أن تخرج بأننا نقف مع إسرائيل، والمملكة المتحدة تقف مع إسرائيل، وهذا مظهر من مظاهر هذا الدعم".

وفي الوقت نفسه، أجلت مباراة إسرائيل في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 أمام كوسوفو الأحد المقبل.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -أمس الخميس- أن المباراة ستحتاج إلى إعادة جدولة لأن السلطات الإسرائيلية لن تسمح لمنتخبها الوطني بالسفر إلى الخارج.

وأجلت بالفعل مباراة إسرائيل المؤهلة على أرضها أمام سويسرا، والتي كان من المقرر أن تقام أمس الخميس إلى 15 من الشهر المقبل.