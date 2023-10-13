تصفيات يورو 2024.. تركيا تهزم كرواتيا وإسبانيا تؤجل تأهل أسكتلندا

انفرد منتخب تركيا بقمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف القادم.

وانتزع المنتخب التركي فوزا ثمينا 1-صفر من ملعب مضيفه الكرواتي، الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة.

وارتفع رصيد المنتخب التركي إلى 13 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 6 لقاءات، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا، الذي لعب 5 مباريات فقط.

وعلى ملعب "كرادسكي"، ارتدى باريس يلماز ثوب الإجادة في اللقاء، بتسجيله هدف المنتخب التركي الوحيد في شباك نظيره الكرواتي، في الدقيقة 30، ليعيد منتخب بلاده إلى طريق الانتصارات في المجموعة، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه منتخب أرمينيا في الجولة الماضية.

إسبانيا تؤجل تأهل أسكتلندا

‭‬سجل ألفارو موراتا وأويان سانسيت هدفين في الشوط الثاني لتؤجل إسبانيا تأهل منافستها أسكتلندا بالفوز عليها 2-صفر في مواجهتهما بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية.

وتتصدر أسكتلندا المجموعة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات بعد أن منيت بالهزيمة الأولى في التصفيات بينما تملك إسبانيا 12 نقطة من 5 مباريات والنرويج 10 من 6 مباريات.

وستتأهل أسكتلندا إذا فشلت النرويج في الفوز على ضيفتها إسبانيا يوم الأحد القادم.

وعزز الفوز سلسلة انتصارات إسبانيا على أرضها في تصفيات بطولة أوروبا إلى 25 مباراة يعود تاريخها إلى 2003، لكنهم شعروا بالإحباط في معظم فترات مباراة الليلة بسبب دفاع أسكتلندا الشجاع.

واعتقدت أسكتلندا أنها سجلت الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الثاني عندما هز سكوت مكتوميناي الشباك من ركلة حرة لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.