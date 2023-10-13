أعلى اللاعبين أجرا في عالم كرة القدم

مع دخول الدوري السعودي للمحترفين في سوق الانتقالات، وانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، تغيرت خريطة أعلى اللاعبين أجرا في كرة القدم.

فمن بين اللاعبين العشرة في هذه القائمة، 6 منهم فقط يلعبون في أوروبا، وهذا الأمر لم يكن من الممكن تصوره قبل بضعة مواسم. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي لاعب من ريال مدريد، ولاعب واحد فقط من برشلونة.

وأصدرت مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة، قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم:

11- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسبانني): 34 مليون يورو.

10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): 36 مليون يورو.

9- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي): 39 مليون يورو.

8- السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي): 52 مليون يورو.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): 53 مليون يورو.

6- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي ): 58 مليون يورو.

5- الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد السعودي): 106 ملايين يورو.

4- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 110 ملايين يورو.

3- البرازيلي نيمار (الهلال السعودي): 112 مليون يورو.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي): 135 مليون يورو.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر): 260 مليون يورو.