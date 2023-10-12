نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج

بحضور نخبة من نجوم الكرة في القارة، أجريت اليوم الخميس بمركز المعارض في أبيدجان بساحل العاج قرعة النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج.

وتم توزّع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الإقصائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ساحل العاج- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر- غانا- الرأس الأخضر- موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب أفريقيا- ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا.

وشارك في مراسم القرعة مجموعة من نجوم الكرة الأفريقية وهم: النيجيري المعتزل جون أوبي ميكيل، والمغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني جناح فريق النصر السعودي، والمهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا ومواطنه يايا توريه الذي حمل كأس البطولة.

وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين، لتجنّب موسم الأمطار خلال أشهر الصيف.

وتقام المباريات في 6 ملاعب موزعة على 5 مدن هي: أبيدجان، ياموسوكرو، بواكيه، كورهوغو وسان بيدرو.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي ساحل العاج وغينيا بيساو.

وبذلك، ستُقام البطولة في الشتاء للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة الأخيرة في الكاميرون مطلع 2022، عقب تأجيلها جراء تفشي جائحة كورونا.

وتم توزيع المنتخبات على 4 مستويات بحيث تضم كل مجموعة منتخبا من كل مستوى وكانت المستويات كالتالي:

المستوى الأول: ساحل العاج (مضيفة)، المغرب، السنغال (حاملة اللقب)، تونس، الجزائر، مصر.

المستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثالث: جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا.

المستوى الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، غامبيا، تنزانيا.