منتخب المغرب للسيدات يتعاقد مع مدرب إسبانيا المتوج بكأس العالم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الإسباني خورخي بيلدا الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم للسيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا، لقيادة المنتخب النسائي خلفا للفرنسي رينالد بيدروس بعد انتهاء مهمته.

وقاد بيدروس منتخب المغرب للسيدات لتأهل تاريخي لكأس العالم قبل أن يصبح أول منتخب عربي يتأهل لدور الـ16.

وجاء إنهاء مهام المدرب الفرنسي الذي كان مدربا لأولمبيك ليون وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عقب خسارتين قاسيتين في مباراتين وديتين أمام زامبيا.

واستغنى الاتحاد الإسباني في سبتمبر/أيلول الماضي عن خدمات بيلدا (42 عاما) بعد تشكيل مجلس جديد لإدارته عقب إيقاف رئيسه لويس روبياليس من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب فضيحة القبلة.

وأثار روبياليس عاصفة من الجدل في البلاد وخارجها بعد أن قبّل اللاعبة جيني إيرموسو عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني.

وأعلن الاتحاد الإسباني تعيين المدربة مونتسي تومي لخلافة بيلدا في تدريب المنتخب الوطني للسيدات وبذلك أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وكان بيلدا، الذي يعتبر حليفا وثيقا لروبياليس، قد أشاد في بادئ الأمر برفض رئيس الاتحاد الاستقالة في 25 أغسطس/آب، لكنه أصدر في وقت لاحق بيانا يدين فيه تصرف روبياليس.