دقيقة صمت وشارات سوداء بالدوري الإنجليزي حدادا على ضحايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الجولة المقبلة من المسابقة، وارتداء شارات سوداء حدادا على ضحايا "الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة".

وأبدت الرابطة في بيان "إدانتها الشديدة لأعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء"، وتعاطفها "مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة".

وقالت، إن اللاعبين والمدربين والحكام المشاركين في الجولة المقبلة من المسابقة التي تقام بين 21 و23 من الشهر الجاري، سيرتدون شارات سوداء، ويقفون دقيقة صمت في "بادرة احترام لكل المتضررين" من الأزمة.

وكان الاتحاد الإنجليزي للعبة قد أعلن في وقت سابق اليوم، عدم السماح بالأعلام والقمصان التي تظهر الدعم لضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مباراتي إنجلترا أمام أستراليا وإيطاليا، على ملعب ويمبلي.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن لاعبي إنجلترا وأستراليا سيرتدون شارات سوداء، وستكون هناك فترة صمت قبل انطلاق المباراة. وتستضيف إنجلترا منتخب أستراليا وديا غدا الجمعة، قبل أن تواجه إيطاليا في تصفيات بطولة أمم أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.