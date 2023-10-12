الدحيل بطل قطر يتعاقد مع غالتييه مدرب سان جيرمان السابق

أعلن نادي الدحيل حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق ليحل محل الأرجنتيني هرنان كريسبو.

وقال الدحيل عبر موقعه على الإنترنت "أكملت إدارة النادي إجراءات تعاقدها مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلفا للأرجنتيني هرنان كريسبو".

وأضاف الدحيل، رابع الدوري القطري بعد خمس جولات، أن غالتييه من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية، حيث نجح في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع سانت إيتيان والدوري الفرنسي مع ليل وباريس سان جيرمان.

وانفصل باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في يوليو/تموز الماضي عن غالتييه قبل عام على نهاية عقده.

ولم يعلن النادي القطري مدة التعاقد مع غالتييه.

وتوصل الدحيل أمس الأربعاء لاتفاق مع كريسبو لإنهاء عقده بالتراضي بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وتراجعت فرص تأهل الدحيل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا إثر الهزيمة الأخيرة 1-صفر في الدوحة أمام بيروزي الإيراني.

واستهل الدحيل مشواره في المجموعة الخامسة في البطولة القارية بالتعادل مع استقلال دوشنبه القادم من طاجيكستان، في حين خسر بيرزوي على أرضه أمام النصر السعودي.

وتجمد رصيد بطل قطر عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة، مما يُصعب تأهله لدور الستة عشر للبطولة.

ومدد الدحيل التعاقد مع كريسبو لموسم آخر في يوليو/تموز الماضي بعد التتويج بثلاثية محلية الموسم الماضي.

وحقق الدحيل ثلاثية الفوز بالدوري وكأس قطر وكأس دوري النجوم، لكنه لم يحسم كأس أمير قطر.