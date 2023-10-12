الاتحاد الإنجليزي يحظر الأعلام الإسرائيلية والفلسطينية بملعب ويمبلي

‭‬أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، أن الأعلام والقمصان التي تظهر الدعم لضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لن يُسمح بها في مباراتي إنجلترا أمام أستراليا وإيطاليا، على ملعب ويمبلي.

وتستضيف إنجلترا منتخب أستراليا وديا غدا الجمعة، قبل أن تواجه إيطاليا في تصفيات بطولة أمم أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، "مساء الجمعة سنتذكر الضحايا الأبرياء للأحداث المروعة في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف، "سنسمح بالأعلام وقمصان اللعب وغيرها فقط، التي تعكس هُوية مشجعي المنتخبات المتنافسة داخل ملعب ويمبلي، في المباراتين القادمتين أمام أستراليا وإيطاليا".

وتابع الاتحاد الإنجليزي، أن لاعبي إنجلترا وأستراليا سيرتدون شارات سوداء، وستكون هناك فترة صمت قبل انطلاق المباراة.