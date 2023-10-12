أسوأ فريق في العالم.. 20 عاما بدون أي فوز

عادة ما تحقق الفرق والمنتخبات الصغيرة مفاجآت بالفوز على فرق أكبر كل فترة؛ لكن هذا ليس حال منتخب سان مارينو، الذي يحتل المركز الأخير في تصنيف الفيفا (207) ويعاني من أسوأ سلسلة في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية إذ لم يحقق أي فوز طوال ما يقرب من 20 عاما. وبذلك يحتل منتخب سان مارينو المركز الأخير في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

ويعد 27 أبريل/نيسان 2004 أسعد يوم في تاريخ المنتخب الأوروبي المتواضع، عندما تمكن من الفوز بصعوبة على ليختنشتاين 1-0 في مباراة ودية، وهو الفوز الأخير والوحيد حتى الآن.

وبعد هذا الفوز سجل منتخب سان مارينو سلسلة نتائج سلبية قياسية بلغت 133 مباراة بدون تحقيق أي فوز، سجل خلالها 16 هدفا فقط وكان مرماه مفتوحا على مصراعيه لجميع الفرق؛ إذ مني بـ547 هدفا، وتلقى 128 هزيمة وتعادل في 5 مباريات فقط.

نهاية المباراة بفوز سلوفينيا 4-0 سان مارينو

❌❌❌❌ pic.twitter.com/gh68zgCaJe — منتخب سان مارينو 🇸🇲 (@SanmarinoCouch) September 10, 2023

وتأسس اتحاد كرة القدم في سان مارينو عام 1982، وتأخر تشكيل أول فريق وطني حتى عام 1986.

وكان أول ظهور لسان مارينو في مسابقة معترف بها من قبل الفيفا عام 1990، في مباراة هزم فيها أمام سويسرا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا عام 1992.

وفي 1993 حققوا أول نتيجة غير سلبية في تاريخهم، حيث تمكنوا من التعادل بدون أهداف أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.

ويحمل سان مارينو الرقم القياسي للمنتخب الأوروبي الذي تلقى أكبر عدد من الأهداف في مباراة رسمية، عندما خسر على ملعبه 13-0 أمام ألمانيا.

ويحتل منتخب سان مارينو المركز الأخير بدون نقاط في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، حيث خسر في المباريات الست التي خاضها حتى الآن وهذا ترتيب المجموعة:

سلوفينيا: 13 نقطة.

الدانمارك 13 نقطة.

فنلندا: 12 نقطة.

كازاخستان: 12 نقطة.

أيرلندا الشمالية: 3 نقاط.

سان مارينو: صفر نقطة.

وستتاح له هذا الأسبوع فرصة جديدة للعب مباراتين، سيواجه فيهما أيرلندا الشمالية والدانمارك.

وسان مارينو ‏هي دولة صغيرة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية؛ إذ تحيط بها إيطاليا. وتزيد مساحتها قليلا على 61 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة.