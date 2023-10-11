نادال يعود الى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

يعود نجم كرة المضرب الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بحسب ما كشف المنظّمون الأربعاء، بعد عام من تعرضه لإصابة قوية في نفس البطولة.

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدوري الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخضع ابن الـ37 لعمليتين جراحيتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في مايو/أيار الماضي، أنه يريد اتخاذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.

وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي إن نادال والأسترالي نيك كيريوس سيعودان إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال تايلي في بيان "بطلنا عام 2022 رافايل نادال يبذل جهودا شاقة خلال عملية تعافيه طوال هذا العام. لطالما يقدم أفضل عروضه في ملبورن ولا أحد يشك في قدرته على التنافس".

وتابع "أنا على تواصل مع فريقه وقد عاد الآن إلى الملاعب ويتطلع قدما للعودة إلى ملبورن".

وكان نادال الفائز ببطولة رولان غاروس 14 مرة ألمح في سبتمبر/أيلول الماضي إلى إمكانية أن يكون عام 2024 الأخير له في الملاعب وقال "الماتادور" لقناة موفيستار "قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100 في المئة لأنني لا أعرف".

ويأمل منظمو بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، أن يستطيع نادال منافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمهيمن على البطولة الأسترالية مع 10 ألقاب، آخرها مطلع العام الحالي.

كما يشكل كيريوس خطرا محتملا على ديوكوفيتش بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته هذا العام.