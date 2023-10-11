مباريات إسرائيل الأوروبية بين التأجيل والإلغاء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن مباراة إسرائيل المؤجلة ضد سويسرا، ضمن تصفيات بطولة كأس أوروبا 2024، ستقام يوم الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في مكان لم يحدد بعد.

وكان من المقرر إقامة المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، يوم الخميس المقبل 12 على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب، لكن "يويفا" أعلن تأجيلها بسبب الحرب، وكذلك جميع المباريات المقررة في إسرائيل خلال الأسابيع القادمة.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيعلن مكان المباراة في الوقت المناسب، وقال "سنواصل مراقبة الوضع من كثب وسنبقى على اتصال مع جميع الفرق المشاركة قبل اتخاذ قرارات بشأن المواعيد الجديدة والتغييرات المحتملة للمباريات المقبلة الأخرى".

وقرر "يويفا" إلغاء مباراتي إسرائيل في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2025 أمام إستونيا وألمانيا، والتي كان من المقرر لعبها يومي 12 و17 الشهر الجاري على التوالي.

كما تم إلغاء البطولة المصغرة المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 سنة 2025 التي كانت ستلعب بمشاركة إسرائيل وبلجيكا وجبل طارق وويلز، بين يومي 11 و17 الشهر الجاري أيضا.

وينتظر نادي فياريال الإسباني تحديد مصير مواجهتيه أمام فريق مكابي حيفا الإسرائيلي، في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب "لا سيراميكا" في إسبانيا ويوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على ملعب مكابي حيفا.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس السبت، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها في "حالة الحرب"، وذلك عقب إطلاق كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملية "طوفان الأقصى".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.