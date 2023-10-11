قرعة أمم أفريقيا.. نيجيريا والكاميرون تأملان في تفادي المغرب والسنغال

تأمل منتخبات نيجيريا والكاميرون وجنوب أفريقيا في تفادي الوقوع مع المغرب رابع مونديال 2022 والسنغال حاملة اللقب الأفريقي، في مجموعة واحدة، خلال سحب قرعة النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقررة مطلع 2024، بمركز المعارض في أبيدجان.

وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين في 6 مدن، لتجنّب موسم الأمطار خلال أشهر الصيف.

وبذلك، ستُقام البطولة في الشتاء للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة الأخيرة في الكاميرون مطلع 2022، عقب تأجيلها جراء تفشي جائحة كورونا.

مُتعة للعين! 😍 انعش ذاكرتك بمجموعة من أفضل الأهداف من النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية! ⚽️🍿#TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/ddJnzlpBbJ — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 6, 2023

وستكون 4 منتخبات عربية هي المغرب والجزائر ومصر وتونس في المستوى الأول، باستثناء موريتانيا (3)، وبالتالي ستتحاشى المواجهة وأقلها في دور المجموعات.

لكنها في المقابل، يمكن أن تواجه منتخبات عريقة من المستوى الثاني، وأبرزها نيجيريا حاملة اللقب 3 مرات مع هدافها فيكتور أوسيمهن، وغانا المتوّجة 4 مرات والكاميرون بطلة القارة 5 مرات، أو حتى جنوب أفريقيا من المستوى الثالث.

ورغم تصنيفها في المركز السادس على الصعيد الأفريقي والأربعين عالميا، ستكون نيجيريا في المستوى الثاني؛ لأن التقليد يفرض وجود الدولة المستضيفة في المستوى الأول، علما بأن ساحل العاج تحتل المركز التاسع في التصنيف القاري.

ورغم سجلّه الضعيف على الصعيد القاري بإحرازه اللقب مرة واحدة عام 1976 في نسخة إثيوبيا، يدخل المنتخب المغربي، المصنف 13 عالميا، غمار البطولة بصفته مرشحا قويا لإحراز اللقب بعد إنجازه التاريخي في كأس العالم 2022 في قطر.

🌍 24 منتخباً

🗂️ 4 مستويات

🏆 هدف واحد قرعة كأس الأمم الإفريقية تطرق الأبواب! 💥#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Ll2YGk3gkG — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 9, 2023

توزيع المنتخبات على 4 مستويات

في ما يلي توزيع المنتخبات المشاركة في سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية:

المستوى الأول: ساحل العاج (مضيفة)، المغرب، السنغال (حاملة اللقب)، تونس، الجزائر، مصر.

المستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثالث: جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا.

المستوى الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، غامبيا، تنزانيا

توزّع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الإقصائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.