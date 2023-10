بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي: عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء

قال النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين إنه انضم إلى الفريق بعدما حقق كل شيء مع فريقه السابق ريال مدريد وأراد تجربة تحدٍ جديد.

وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد في يونيو/حزيران الماضي بعقد يمتد حتى 2026.

وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما ناديه الإسباني بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو في الموسم.

وقال بنزيمة في مقابلة مع منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أردت المجيء إلى السعودية قبل وقت طويل، ومع إنشاء مشروع كرة القدم هنا بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءا منه والمساعدة في نهوض اللعبة بالسعودية، هذا واحد من الأسباب التي جعلتي آتي إلى هنا".

"I really wanted to be part of the story and to help Saudi football grow" 🎙️@Benzema discusses his move and start to life in the RSL 🇫🇷#yallaRSL pic.twitter.com/67VysqGDMM

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 11, 2023