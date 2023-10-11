الدحيل القطري ينفصل عن مدربه الأرجنتيني كريسبو

أعلن الدحيل حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الأربعاء توصله إلى اتفاق مع مدربه هرنان كريسبو بإنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وقال الدحيل عبر موقعه على الإنترنت إن تراجع النتائج وتضاؤل فرص التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة الأخيرة بهدف نظيف في الدوحة أمام بيروزي الإيراني كانا سبب هذا القرار.

واستهل الدحيل مشواره في المجموعة الخامسة في البطولة القارية بالتعادل مع استقلال دوشنبه القادم من طاجيكستان.

وتجمد رصيد بطل قطر عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة، مما يصعّب تأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

ويتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات العشر إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في القسم الغربي ومثلها في القسم الشرقي.

ومدد الدحيل التعاقد مع المدرب الأرجنتيني لموسم آخر في يوليو/تموز الماضي بعد التتويج بثلاثية محلية الموسم الماضي والوصول إلى نصف نهائي أبطال آسيا.

وحقق الدحيل ثلاثية الفوز بالدوري وكأس قطر وكأس دوري النجوم، فيما لم يحسم كأس أمير قطر.

وأشارت تقارير إعلامية قطرية إلى أن الدحيل اقترب من التعاقد مع الفرنسي مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف جالتييه.