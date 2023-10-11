إندونيسيا ترغب في استضافة كأس العالم 2034 بالمشاركة مع 3 دول

قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير -اليوم الأربعاء- إن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضا.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبوع الماضي الاتحادات الأعضاء من آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروض للحصول على حقوق نسخة 2034.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" عن رئيس الاتحاد الإندونيسي قوله، "نناقش (عرضا) مع أستراليا. عندما زرت ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا".

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أصدر بيانا الأسبوع الماضي قال فيه "نستكشف إمكانية التقدم بعروض لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 و/أو كأس العالم 2034".

وبعد الإعلان عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، مع استضافة أوروغواي وباراغواي والأرجنتين المباريات الافتتاحية لهذه النسخة دعا الفيفا آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة في 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح رسميا لاستضافة كأس العالم 2034.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034#السعودية2034 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 9, 2023

وحدد الفيفا موعدا نهائيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول للأطراف المهتمة الأخرى للإعلان عن نواياها.

وبعد استضافة قطر لنسخة 2022، توقع رئيس الاتحاد الإندونيسي أنه قد يكون من السابق لأوانه عودة كأس العالم إلى الشرق الأوسط، وقال "نملك ملفا قويا".

وأضاف "أعتقد أن الفيفا سيرى أن منطقة الشرق الأوسط قد استضافت البطولة في قطر العام الماضي. وقد استضافت اليابان وكوريا البطولة أيضا (عام 2002). وأنا متأكد من أن الفيفا سيختار دولا أخرى".

وتابع توهير "لكن إمكانية الفوز حال انضمام أستراليا وماليزيا وسنغافورة ستكون أكبر".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 التي سينافس فيها 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.