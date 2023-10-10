يويفا يمنح بريطانيا وأيرلندا استضافة كأس أوروبا 2028 وإيطاليا وتركيا 2032

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء -حسبما كان متوقعا- بريطانيا وأيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032.

وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا، لكون الملف المشترك لبريطانيا وأيرلندا وحيدا، بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والأمر نفسه ينطبق على الملف الإيطالي التركي لعام 2032.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأربعاء الماضي أن تركيا انسحبت من السباق المتعلق بنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وأيرلندا من دون منافس، ومن ثم سيتم اختياره رسميا اليوم الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة عام 2032.

وستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية عام 2028، بعد مرور 32 عاما على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد 7 سنوات على استضافتها بعض المباريات في نسخة 2020، بينها المباراة النهائية على ملعب ويمبلي التي خسرتها أمام إيطاليا.

أما تركيا، فاحتضنت مدينتها إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا يونيو/حزيران الماضي.

وكانت روسيا فاجأت الجميع عندما أعلنت رغبتها -مارس/آذار 2022- في احتضان إحدى النسختين بعد أيام قليلة من إعلان حربها على أوكرانيا، قبل أن يستبعد الاتحاد الأوروبي الأندية الروسية من المسابقات، ومن ثم رفض تسلم ملف ترشحها.

يذكر أن ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.