يويفا يتراجع عن السماح لروسيا بالمشاركة ببطولات أوروبا للناشئين

تخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن خطة لإعادة منتخب روسيا للناشئين تحت 17 عاما إلى المنافسات الأوروبية، وأعلن اليوم الثلاثاء عن تراجعه لأنه لم يتمكن من إيجاد حل فني يسمح له بالعودة.

وقال يويفا عن الخطة التي عارضتها بشدة أوكرانيا واتحادات كروية أخرى "تم سحب هذا البند من جدول الأعمال لعدم التوصل إلى حل فني للسماح للفرق الروسية باللعب".

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قرر يويفا حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.

لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص الشهر الماضي "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين"، مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي "خلال هذا الموسم".

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من روسيا.