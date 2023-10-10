"قلب كرة القدم سينبض هنا".. تركيا سعيدة باستضافة بطولة أوروبا 2032

سيطر الشعور بالفخر على الأتراك -اليوم الثلاثاء- بعد إسناد تنظيم بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 لبلادهم بالشراكة مع إيطاليا،‭‭ ‬‬وهو أكبر الأحداث الرياضية التي ستنظمها على الإطلاق.

وقال وزير الرياضة التركي عثمان أشقين باك "قلب كرة القدم سينبض في تركيا عام 2032. نحن سعداء بتنظيم بطولة أوروبا 2032 بالشراكة مع صديقتنا إيطاليا".

وأبلغ الصحفيين خارج البرلمان التركي أن "استضافة بطولة أوروبا ستكون خطوة مهمة للأمام لكرة القدم التركية. لدينا عدة ملاعب رائعة والمزيد قيد الإنشاء".

وألمح باك إلى عزم تركيا استضافة الألعاب الأولمبية مستقبلا.

وأضاف أن السلطات لم تستقر بعد على المدن التي ستستضيف بطولة أوروبا، مشيرا إلى أن تركيا لديها عدة خيارات من الملاعب والمرافق اللازمة.

واستقبل عشاق كرة القدم في إسطنبول أكبر المدن التركية هذه الأنباء بفرحة غامرة.

وقال معمر أونلر الذي يعمل في فرش وكماليات السيارات "بالطبع هذا الأمر يجعلنا نشعر بالفخر. كرة القدم أجمل شيء في العالم".

وركز عمر أوزتورك عامل الغزل والنسيج على الفوائد الاقتصادية لتنظيم البطولة.

وقال "سينعكس الأمر على الاقتصاد.. إذا قدمنا أنفسنا بشكل جيد فسيتعامل الناس أكثر مع اقتصادنا. ستكون أكبر دعاية لبلادنا".

وسبق لتركيا، البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا وسباقات فورمولا 1 للسيارات، لكنها لم تنظم البطولات الأكثر مشاهدة لكرة القدم مثل بطولة أوروبا أو كأس العالم أو حتى الألعاب الأولمبية.