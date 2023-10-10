الحرب في غزة تمنع منتخب فلسطين من المشاركة في بطولة ودية بماليزيا

انسحب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من بطولة ودية في ماليزيا تقام بين 13 و17 من الشهر الحالي، حسب ما أعلن الاتحاد الماليزي للعبة، الثلاثاء، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -صباح السبت الماضي- عملية مباغتة ضد إسرائيل برا وجوا وبحرا سمتها "طوفان الأقصى"، أدت إلى مقتل 900 شخص على الأقل داخل إسرائيل، ورد الاحتلال بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة استشهد فيه حتى الآن 687 فلسطينيا.

وقال بيان للاتحاد الماليزي "اضطر المنتخب الفلسطيني للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي".

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني غمار "كأس ميرديكا" الودية في العاصمة كوالالمبور، لكن عدم تمكن المنتخب الفلسطيني من السفر أدى إلى إلغاء المباراة الافتتاحية ضد طاجيكستان، والتي كانت مقررة الجمعة المقبلة.

وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيسكتان، وبسبب غياب فلسطين، ستتأهل طاجيسكتان مباشرة إلى النهائي.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل، قبل أن يشارك في كأس أمم آسيا في قطر في يناير/كانون الثاني المقبل.