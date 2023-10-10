الاتحاد المغربي: احترمنا خيار الأمين جمال باللعب لمنتخب إسبانيا

أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء احترامه قرار الأمين جمال باللعب لإسبانيا ونفى إغراء لاعب برشلونة بالمال لتمثيل المنتخب الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس العالم 2022.

واختار جمال الذي أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري المحلي، تمثيل إسبانيا وخاض أولى مبارياته الدولية أمام جورجيا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية -في وقت سابق اليوم- أن المغرب لا يزال يحاول إقناع جمال باللعب لـ"أسود الأطلس" رغم تمثيله إسبانيا. وأشار التقرير إلى أنه رفض عرضا ماليا من قبل للعب للمغرب.

وقال الاتحاد المغربي -في بيان- "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب الأمين جمال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى".

وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 2020 وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من 3 مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية.

وشارك جمال، الذي لم يكمل 17 عاما، في مباراتين مع إسبانيا، وأبعدته الإصابة عن الوجود في التشكيلة التي تستعد لمواجهة أسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الشهر الحالي.

وتحول جمال -رغم صغر سنه- إلى عنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات.