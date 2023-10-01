يتصدرهم نجم برشلونة القادم.. أكثر 10 لاعبين شباب مساهمة بالأهداف منذ بداية 2023

على أحر من الجمر تنتظر جماهير برشلونة وصول المهاجم الشاب البرازيلي فيتور روكي، الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أتلتيكو بارانينسي، على أن يلتحق بالفريق في يناير/كانون الثاني 2024.

وخطف روكي الأضواء مع بارانينسي، قبل أن يتعرض مؤخرا لإصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، لكنه سيكون جاهزا بالتأكيد قبل حلول موعد وصوله إلى برشلونة لبدء مغامرته الأولى في أوروبا.

ووفقا لإحصائية جديدة، فإن روكي هو اللاعب الأفضل في العالم بين أقرانه ممن هم في عمر الـ20 عاما أو أقل من ناحية المساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف منذ مطلع العام الحالي 2023.

وأكدت إحصائية أبرزتها النسخة البرازيلية من موقع "صوفا سكور" المتخصص في بيانات اللاعبين أن روكي هو المهاجم الأفضل عالميا خلال عام 2023 مؤكدة ذلك بالأرقام.

وحسب تلك الإحصائية فإن روكي البالغ من العمر 18 عاما أسهم خلال العام الجاري في تسجيل 28 هدفا، حيث هز الشباك 20 مرة بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

Vitor Roque, el sub-20 de todo el mundo con más participación en goles en 2023. Sus 20⚽️ y 8🅰️ le colocan en lo más alto de la tabla. Datos de @SofascoreBR 👇 pic.twitter.com/RJ6alCyVgq — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) September 28, 2023

ويتفوق روكي على العديد من نجوم كرة القدم الشباب، وفي مقدمتهم جود بيلينغهام الذي يقدّم مستويات مبهرة منذ بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد، الذي ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت 103 ملايين يورو.

لكن اللافت في هذه الإحصائية أن بيلينغهام صاحب الـ20 عاما يتواجد في مركز متأخر، إذ حل سابعا وفي رصيده 18 هدفا ما بين التسجيل والصناعة مع دورتموند وريال مدريد.

وحلّ تشافي سيمونز (20 عاما) لاعب لايبزيغ في المركز الثاني وفي رصيده 27 مساهمة خلال عام 2023، يليه البرازيلي ماركوس ليوناردو (20 عاما) مهاجم سانتوس وفي جعبته 21 مساهمة.

وإليكم قائمة اللاعبين الشباب الـ10 أصحاب المساهمات الأعلى في تسجيل وصناعة الأهداف مع أنديتهم خلال عام 2023 حتى ساعة كتابة هذه السطور.

1- فيتور روكي لاعب أتلتيكو بارانينسي (18 عاما – 28 مساهمة).

2- تشافي سيمونز – لايبزيغ (20 عاما – 27 مساهمة).

3- ماركوس ليوناردو – سانتوس (20 عاما – 21 مساهمة).

4- بنيامين سيسوكو – لايبزيغ (20 عاما – 20 مساهمة).

5- فلوريان فيرتز – باير ليفركوزن (20 عاما – 19 مساهمة).

6- ماتياس أريزو – بينارول (20 عاما – 18 مساهمة).

7- جود بيلينغهام – ريال مدريد (20 عاما – 18 مساهمة).

8- جوهان بوكايوكو – بي أي في أيندهوفن (20 عاما – 18 مساهمة).

9- إيفان فيرغسون – برايتون (18 عاما – 17 مساهمة).

10- راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد (20 عاما – 17 مساهمة).

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة أن فيتور روكي يواصل إظهار قدراته كمهاجم "قاتل" وخطير داخل منطقة الجزاء من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها، لكنه لن يتمكن من تعزيز هذه الحصيلة بسبب غيابه عن الملاعب عقب إصابته القوية في الكاحل، والتي ستغيبه عن الملاعب حتى نهاية العام.