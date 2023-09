تأهل الترجي والنجم الساحلي والوداد إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تأهلت أندية الترجي التونسي ومواطنه النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت، في حين صعد الزمالك بصعوبة للدور نفسه في مسابقة كأس الاتحاد.

جاء تأهل الترجي رغم تعادله دون أهداف مع ضيفه دوان ممثل بوركينا فاسو، ليستفيد من فوزه في مباراة الذهاب 1-0 قبل أسبوعين.

وأقيمت المباراة من دون جماهير بسبب عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على الترجي الموسم الماضي.

وسجل النجم الساحلي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الجيش الملكي المغربي ليتأهل أيضا إلى دور المجموعات.

وتلقت آمال الجيش بطل المغرب في تعويض خسارته صفر-1 في الذهاب ضربة قوية بطرد المدافع زهير مرور في الدقيقة 17، وحصل النجم على ركلة حرة في تلك الواقعة أسكنها غفران النوالي بنجاح في الشباك.

وعزز راقي العواني تفوق بطل تونس في الدقيقة 64، قبل أن يقلص البديل أمين زحزوح الفارق للجيش من ركلة حرة في اللحظات الأخيرة.

وفي الدار البيضاء، فاز الوداد المغربي 3-صفر على ضيفه هافيا كوناكري الغيني البطل 3 مرات، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وتأهل الوداد -وصيف النسخة الماضية- بفضل فوزه 4-1 في مجموع المباراتين بعد تعادله 1-1 في مباراة الذهاب في غينيا.

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 for the 9th Consecutive Time to the #𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐬𝐂𝐀𝐅𝐂𝐋 Group Stage 🤩💪🏻#DimaWydad pic.twitter.com/rHwHebKoxR

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) September 30, 2023