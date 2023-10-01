تأهل الترجي والنجم الساحلي والوداد إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تأهلت أندية الترجي التونسي ومواطنه النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت، في حين صعد الزمالك بصعوبة للدور نفسه في مسابقة كأس الاتحاد.

جاء تأهل الترجي رغم تعادله دون أهداف مع ضيفه دوان ممثل بوركينا فاسو، ليستفيد من فوزه في مباراة الذهاب 1-0 قبل أسبوعين.

وأقيمت المباراة من دون جماهير بسبب عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على الترجي الموسم الماضي.

وسجل النجم الساحلي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الجيش الملكي المغربي ليتأهل أيضا إلى دور المجموعات.

وتلقت آمال الجيش بطل المغرب في تعويض خسارته صفر-1 في الذهاب ضربة قوية بطرد المدافع زهير مرور في الدقيقة 17، وحصل النجم على ركلة حرة في تلك الواقعة أسكنها غفران النوالي بنجاح في الشباك.

وعزز راقي العواني تفوق بطل تونس في الدقيقة 64، قبل أن يقلص البديل أمين زحزوح الفارق للجيش من ركلة حرة في اللحظات الأخيرة.

وفي الدار البيضاء، فاز الوداد المغربي 3-صفر على ضيفه هافيا كوناكري الغيني البطل 3 مرات، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وتأهل الوداد -وصيف النسخة الماضية- بفضل فوزه 4-1 في مجموع المباراتين بعد تعادله 1-1 في مباراة الذهاب في غينيا.

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 for the 9th Consecutive Time to the #𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐬𝐂𝐀𝐅𝐂𝐋 Group Stage 🤩💪🏻#DimaWydad pic.twitter.com/rHwHebKoxR — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) September 30, 2023

وسجل للوداد يحيى عطية الله من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة، وأضاف الليبي حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة من القائد يحيى جبران.

وعزز الظهير أيوب العملود تقدم الوداد بالدقيقة 57، إثر تمريرة بينية من البديل سيف الدين بوهرة من داخل منطقة الجزاء.

وودع المريخ السوداني المنافسات بعد هزيمته 1-صفر أمام يانغ أفريكانز التنزاني، إذ خسر 3-صفر في مجموع المباراتين.

وتأهلت أندية مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وميدياما الغاني وغالاكسي البوتسواني إلى دور المجموعات.

وكان الأهلي المصري حامل اللقب قد ضمن مكانه في دور المجموعات بعد تغلبه 7-صفر على سان جورج الإثيوبي في مجموع المباراتين.

كما بلغ بيراميدز المصري دور المجموعات في مشاركته الأولى بالبطولة.

كأس الاتحاد الأفريقي

وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، سجل الزمالك 4 أهداف في الشوط الثاني ليكمل انتفاضة مثيرة بالفوز على أرتا سولار ممثل جيبوتي 4-1، ويتأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات.

وخسر الفريق المصري ذهابا 2-صفر في تنزانيا واحتاج إلى 3 أهداف دون رد في استاد القاهرة ليواصل مشواره.

لكن الزمالك استقبل هدفا عبر وارساما حسن بتسديدة باغتت الحارس محمد عواد بعد اختراق من اليسار ليحبط جماهيره في الشوط الأول.

واستفاق الزمالك من الصدمة بنزول البديل يوسف أوباما في الشوط الثاني، إذ تعادل أوباما من ضربة رأس بعد ركلة حرة من أحمد مصطفى (زيزو) ارتدت من إطار المرمى في الدقيقة 50.

ومرر أوباما إلى القائد محمود عبد الرزاق (شيكابالا) ليتقدم الزمالك بتسديدة منخفضة بعد 3 دقائق، وأضاف زيزو الهدف الثالث مستغلا خطأ فادحا من الحارس بعد سقوط الكرة من يديه في الدقيقة 75.

وأكمل التونسي حمزة المثلوثي الانتفاضة قبل دقيقتين من النهاية بعد ركلة ركنية ليتفوق الزمالك 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وتأهل الهلال الليبي لدور المجموعات بفوزه على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل 1-1 في مباراة الإياب، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب.

وسجل عزو المريمي هدف التقدم للهلال في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك هورتير لوفومبو هدف التعادل لرايون سبورت في الدقيقة 39، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق الليبي.

وقبل ذلك صعد فريق ليبي آخر إلى دور المجموعات، وهو أبو سليم، رغم خسارته في مباراة الإياب أمام كمبالا سيتي الأوغندي 2-3، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 3-1.