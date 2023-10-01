إصابة حكم بسبب رمية مطرقة خاطئة من لاعب كويتي في الألعاب الآسيوية

أصيب أحد الحكام بكسر في ساقه إثر رمية خاطئة من قبل الكويتي علي الزنكوي، ضمن منافسات مسابقة رمي المطرقة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية.

وكان الحكم هوانغ تشين هوا الذي يبلغ 62 عاما، جالسا على كرسي خارج دائرة الرمي عندما أخطأ الزنكوي في محاولته، فاصطدمت المطرقة بالشبكة الواقية، وبدلا من أن تتوقف اصطدمت الكرة المعدنية التي يزيد وزنها عن 7 كيلوغرامات بساقه اليمنى.

وأظهرت الصور الحكم وهو يتألم بينما هرع الزنكوي لمساعدته.

وتم إخراج الحكم من الساحة لتلقي العلاج في الموقع قبل نقله إلى المستشفى، وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الحكم كان "في حالة مستقرة ومن المقرر إجراء عملية جراحية له" لكسر في الشظية اليمنى.

من ناحيته، أكد الزنكوي (39 عاما) أن توازنه اختل أثناء الرمية الرابعة، مما أدى إلى ارتطام المطرقة بالحكم هوانغ تشين هوا، وتسبب بكسر مضاعف في ساقه اليمنى.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية، عشية مغادرته الصين متوجها إلى الكويت "كنت أخوض المنافسات بتركيز شديد، وعندما وصلت إلى الرمية الرابعة، وهي الرمية المتعارف عليها أنها الأسرع، اختل توازني أثناء الدوران فاضطررت لترك المطرقة، وهذا أمر طبيعي ويحدث، ولم أكن أعلم بأي اتجاه ستذهب".

وأضاف "رفعت رأسي، واكتشفت أن المطرقة ارتدت من الأرض إلى ساق الحكم، فهرعت سريعا إليه وحاولت إسعافه، خصوصا أنه كان في حالة من الصدمة، وكان يتلوى من الألم".

وتابع "بعد وصولي إليه اكتشفت شقا في بنطاله ورأيت الدماء تنفر من الساق بكثافة، وعلمت أن ثمة كسرا في الساق. عندها ربطت القدم بقوة حتى أوقف النزيف إلى أن وصلت سيارة الإسعاف، فساعدتهم بوضعه على حمالة الإسعاف لنقله إلى المستشفى".

وأشار الزنكوي، نجل بطل آسيا السابق في رمي الكرة الحديد محمد الزنكوي، إلى أنه حرص على زيارة الحكم في المستشفى، وتقبّل الأخير اعتذاره وشكره على الزيارة والتقط معه صورة تذكارية.

واحتل الزنكوي، حائز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة، المركز الثامن خلف الفائز الصيني وانغ تشي.