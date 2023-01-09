مركز متقدم للركراكي على حساب أسماء كبيرة.. سكالوني يكتسح تصويت أفضل مدرب منتخب في 2022

فاز ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين المتوّج بكأس العالم 2022 في قطر بجائزة أفضل مدرب لمنتخب وطني في العالم لعام 2022، وفق الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (iffhs).

ونال سكالوني هذه الجائزة بعدما حصل على 240 نقطة، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه الفرنسي ديديه ديشامب مدرب "الديوك" الذي اكتفى بجمع 45 نقطة فقط، في حين حل وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في المركز الثالث.

وتُوج المدرب الأرجنتيني (44 عاما) بهذه الجائزة ليخلف الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي فاز بها عام 2021، عقب حصده لقب كأس أوروبا (يورو 2020) مع منتخب إيطاليا.

Lionel Scaloni 🇦🇷 fue elegido como el mejor entrenador de 2022 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El top 5: 1️⃣🇦🇷Scaloni 240 PTS

2️⃣🇨🇵Deschamps 45 PTS

3️⃣🇲🇦Regragui 30 PTS

4️⃣🇭🇷Dalic 20 PTS

5️⃣🇯🇵Moriyasu 15 PTS pic.twitter.com/ZzXwZLgtv6 — VarskySports (@VarskySports) January 8, 2023

ونجح سكالوني ولاعبوه في تجاوز الخسارة التي مُني بها "التانغو" في المباراة الأولى لمونديال قطر 2022، التي جاءت أمام السعودية 1-2 على ملعب لوسيل.

بعدها فاز منتخب الأرجنتين على المكسيك وبولندا في الجولتين الثانية والثالثة من الدور الأول، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

وتمكن منتخب الأرجنتين تحت قيادة سكالوني من تجاوز عقبة أستراليا في ثمن النهائي، ثم هولندا بركلات الترجيح في دور الثمانية، وتلاها الفوز الكبير على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، وأخيرا الانتصار المثير على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.

وتولى سكالوني مهمة تدريب منتخب الأرجنتين في الثاني من أغسطس/أب 2018 بصفقة مؤقتة، قبل أن يقرر الاتحاد المحلي للعبة تثبيته بشكل رسمي.

ومنذ ذلك الوقت، قاد سكالوني الأرجنتين لكسر عقدة كوبا أميركا بالتتويج بالبطولة صيف عام 2021، بعد أن خسر في نصف نهائي البطولة ذاتها أمام البرازيل عام 2019.

ثم تُوج سكالوني ببطولة السوبر الأوروبي اللاتيني، المعروفة باسم "فيناليسيما"، بالفوز على إيطاليا على ملعب ويمبلي في صيف 2022، قبل أن يختتم العام نفسه بحصد كأس العالم.

وليد الركراكي ثالثا

وحصد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 33 نقطة، وحل في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل مدرب منتخب وطني في العالم للعام الماضي.

وأصبح الركراكي أول مدرب أفريقي يحصل على هذا المركز المتقدم، وفق ما ذكره الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم.

وقاد الركراكي -الذي تولى تدريب المغرب أواخر أغسطس/آب 2022- "أسود الأطلس" لنصف نهائي كأس العالم وحقق المركز الرابع بمونديال قطر.

ويُعد منتخب المغرب مع مدربه الركراكي أول المنتخبات العربية والأفريقية وصولا إلى هذه المرحلة المتقدمة من كأس العالم.

وتفوّق الركراكي في الاستفتاء على زالاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الذي جاء رابعا برصيد 20 نقطة.

أما أصحاب المراكز من الخامس إلى العاشر في القائمة فهم: