شاهد- لتعويض رونالدو.. مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع "عدو ميسي"

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب الهولندي ووث ويغهورست، لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي المعار حاليا لبشكتاش التركي، والمعروف بـ"عدو ميسي"، بعد المشاحنة الشهيرة التي وقعت بينهما عقب مباراة ربع نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر.

ويسعى "الشياطين الحمر" إلى التعاقد مع النجم الهولندي لتعويض رحيل مهاجمه السابق كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى فريق النصر السعودي.

ووفق تقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة النادي ستدفع 10 ملايين دولار للظفر بخدمات اللاعب بشكل رسمي، ومن المرتقب أن تعلن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدا العملاق الهولندي -الذي يبلغ طوله 1.97 متر- كأنه يودع فريقه التركي في المباراة الأخيرة التي خاضها ضد قاسم باشا في الدوري التركي الممتاز، بعد أن لوح بيديه للأنصار ووضع يده على قلبه تعبيرا عن حبه لهم.

"عدو ميسي"

ورغم عدم بروز اسمه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع بيرنلي، فإن النجم الهولندي سطع نجمه بشكل واضح هذا الموسم مع فريقه التركي، بتسجيله 8 أهداف وتمرير 4 كرات حاسمة.

واكتسب شهرة كبيرة في مونديال قطر، عندما تألق بشكل لافت في مباراة بلاده أمام الأرجنتين في ربع النهائي، وسجل هدفين مثيرين وركلة جزاء، على الرغم من كونه لم يدخل أساسيا منذ بداية المونديال.

أما الحادث الأبرز الذي جعل الكل يتعرف على ويغهورست أكثر حتى من الأهداف والأداء الكروي فيبقى تعرضه لهجوم "شرس" من ليونيل ميسي بعد المباراة، عندما خاطبه بالعبارة الشهيرة "إلى ما تنظر أيها الغبي؟ ارحل أيها الغبي؟" وهو يدلي بتصريح لقناة أرجنتينية.

QUÉ MIRÁS BOBO

ANDÁ PA ALLÁ BOBO pic.twitter.com/s2D1lbOhj5 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) December 9, 2022

بعد المباراة، عبر اللاعب الهولندي عن صدمته واستغرابه من ردة فعل ميسي، وقال حينها "أردت مصافحة يده (ميسي) بعد المباراة، لكنه ضرب يدي ولم يرغب في التحدث معي".

تحدّ شخصي

ستكون العودة المرتقبة للاعب الهولندي (30 عاما) تحديا شخصيا بالنسبة له من أجل إثبات نفسه في "البريميرليغ" بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به مع فريقه السابق بيرنلي.

فخلال 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لم يزر ويغهورست الشباك سوى في مناسبتين، وهي محصلة متواضعة بالنسبة لمهاجم في أقوى دوري في العالم.

كما سيحظى نجم منتخب "الطواحين" بدعم خاص من مدرب "الشياطين الحمر" -مواطنه إيريك تين هاغ- الذي يعرفه جيدا وتابع مستواه منذ أن كان يلعب في "الإيريديفيزي".

يشار إلى أن مانشستر يونايتد -الذي يحتل المركز الرابع في البريميرليغ- يبحث عن رأس حربة لتعزيز صفوفه منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم 2022 بعد مقابلة مع بيرس مورغان هاجم فيها النادي الإنجليزي ومدرب الفريق.