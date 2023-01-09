بعد عام من ترحيل ديوكوفيتش.. السماح للمصابين بكورونا بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

في تغيير جذري، قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس كريغ تايلي، اليوم الاثنين، إنه سيُسمح للاعبين الذين كشفت الفحوص عن إصابتهم بعدوى فيروس كورونا بالدخول إلى أرض الملعب والمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، التي تنطلق خلال أيام.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن تايلي قوله إنه لن يشترط على اللاعبين تقديم نتائج سلبية لفحوص كورونا، وإنما سيسمح لأي لاعب بالمشاركة طالما أنه يشعر بأن حالته الصحية تسمح له بها.

وقال تايلي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام، منها قناة "ناين نيوز"، "أوضحنا الأمر للاعبينا وكذلك العاملين الذين يزيد عددهم على 12 ألفا.. إذا شعر أي شخص بمشكلة صحية، فعليه البقاء في منزله".

وقبل نسخة العام الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة، تم ترحيل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش -المصنف أول عالميا سابقا- من أستراليا، بعدما دخل البلاد دون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسعى ديوكوفيتش حينذاك للحصول على استثناء، لكن الحكومة طبقت القواعد بداعي أنه يشكل خطرا على المجتمع بسبب موقفه الرافض لتلقي اللقاح.

وبعدها، ألغت أستراليا إلزام المسافرين إليها بتلقي اللقاح، كما جرى رفع حظر الدخول لمدة 3 أعوام الذي فرض على ديوكوفيتش إثر ترحيله.

ويتأهب ديوكوفيتش -الذي توّج أمس الأحد بلقب بطولة أديلايد الدولية- لخوض منافسات نسخة هذا العام من بطولة أستراليا المفتوحة التي يسعى من خلالها إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز اللقب للمرة العاشرة في مسيرته.

ويأمل ديوكوفيتش في معادلة رقم النجم الإسباني رافاييل نادال الحائز على 22 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.