ميسي يواجه رونالدو في السعودية.. مباراة يحلم بها عشاق كرة القدم

من المحتمل أن يتجدد اللقاء بين النجمين كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا لفريق النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان على الأراضي السعودية بمناسبة معسكره الشتوي الذي يجري بين قطر والمملكة العربية السعودية.

ويواجه فريق "عاصمة الأنوار" فريقا مؤلفا من نجوم النصر والهلال عملاقي الدوري السعودي في 19 الشهر الجاري ولم يحسم بعد فيما إن كان "صاروخ ماديرا" سيكون حاضرا في هذه المواجهة.

صدام جديد

ولن يتمكن النجم البرتغالي من خوض أولى المباريات بقميص "العالمي" قبل 22 يناير/كانون الثاني الجاري مما يعني غيابه عن مباراتين بسبب عقوبة الإيقاف المسلطة عليه من الاتحاد الإنجليزي للعبة على إثر واقعة تحطيمه لهاتف مشجع إيفرتون.

ويشارك رونالدو في تدريبات الفريق الأصفر بشكل عادي إلا أنه لن يتمكن من اللحاق بزملائه في مباراة الشباب السبت المقبل، في حين ستكون مباراة النصر أمام الاتفاق هي أول مباراة سيخوضها اللاعب في الدوري السعودي.

بالرغم من ذلك، فإن العقوبة المسلطة عليه في إنجلترا لن تمنعه من خوض النزالات الودية، مما يعني أنه مرشح بشكل كبير للظهور في هذه المباراة الودية، ومبارزة ميسي من جديد، في حدث من شأنه أن يجذب اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم.

قد تكون الأخيرة

واليوم، أعلن الفريق الباريسي عن خطة معسكره الشتوي الذي سيجري بين الدوحة والرياض في 18 و19 الشهر الجاري.

وأكّد بطل الدوري الفرنسي أنّه سيخوض مباراة ودية أمام نجوم الهلال والنصر والتي ستقام في ملعب "الملك فهد" بالرياض في 19 الشهر الجاري.

ووفق صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية، فإنه من المرتقب أن يسافر بطل الدوري الفرنسي مدججا بجميع نجومه، بما في فيهم ميسي وكيليان مبابي ونيمار وسيرجيو راموس.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن هذه المباراة قد تكون المواجهة الأخيرة بين اثنين من أعظم من لعب الكرة في التاريخ بعد مسار حافل ومواجهات تاريخية بينهما، خاصة عندما اشتد التنافس بينهما في منافسات الدوري الإسباني.

وسيطر رونالدو وميسي على مشهد الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة، وأصبحا أكثر من يتوج بالكرة الذهبية، ( 7 كرات ذهبية لميسي و5 لرونالدو)، كما احتدم الصراع بينهما على ألقاب إسبانيا ودوري أبطال أوروبا عندما كانا يحملان قميصي برشلونة وريال مدريد.