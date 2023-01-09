استُبعد بسبب موقفه من دعم المثليين.. صحيفة فرنسية تكشف كواليس صادمة لخروج بنزيمة من معسكر فرنسا بمونديال قطر

ما زالت تداعيات استبعاد النجم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من منتخب فرنسا وحرمانه من المشاركة في مونديال 2022 في قطر، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية، التي تكشف كل فترة تفاصيل إضافية وصادمة.

وأعلن مسؤولو منتخب فرنسا غياب بنزيمة عن مونديال قطر قبل يوم واحد من انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

ومع ذلك فإن ديديه ديشامب مدرب فرنسا لم يُسقط اسم بنزيمة من القائمة النهائية، الأمر الذي فتح الباب أمام عودته في حال تعافى اللاعب من تلك الإصابة، لكن المدير الفني رفض بتعنّت واضح الإجابة عن سؤال حول عدم عودة اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 إلى صفوف منتخب "الديوك".

في هذه الأثناء، كشفت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMCSport) الفرنسية عن كواليس جديدة لاستبعاد بنزيمة.

وأشارت إلى أحد الأسباب الرئيسية لاستبعاد مهاجم ريال مدريد من معسكر المنتخب الفرنسي، وهو رفضه لحملة دعم "المثليين" الذي فُتح النقاش بشأنها بين اللاعبين وعلى رأسهم هوغو لوريس قائد وصيف بطل العالم.

ووفق الصحفي الفرنسي دانيال ريولو، خاطب بنزيمة زملاءه بالقول "هل نحن هنا (في كأس العالم) من أجل ذلك؟، هل يتوجب علينا التعبير عن مواقفنا بشأن هذا؟!".

ويبدو أن هذا الموقف الصادر عن المهاجم من أصول جزائرية لم يرق لبعض اللاعبين، في وقت كان بنزيمة يولي اهتماما أكبر لكيفية التعامل مع إصابته.

وقال ريولو "شاهدنا صور إصابة بنزيمة الذي ذهب للقيام بالفحوصات الطبية في أسبيتار، كان بإمكانه البقاء والجلوس على مقاعد البدلاء والاستعانة به في ثمن النهائي".

وأوضح أن "الأمر ذاته حدث مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي رأيناه في المباراة الأولى ضد السعودية، ثم غاب، لكنه عاد في النهائي، حيث كان من أفضل اللاعبين في المباراة".

غرور ديشامب

واتهم الصحفي الفرنسي مواطنه ديشامب ومسؤولي المنتخب بإدارة ملف إصابة بنزيمة بالكثير من "الغرور"، وهو أمر أشار إليه اللاعب المعتزل سمير نصري.

ونقل ريولو عن بنزيمة قوله في تلك الأيام "أعرف جسدي تماما، وأعرف كيف أعتني به".

وكشف الصحفي الفرنسي عن الطريقة التي خرج فيها بنزيمة -الذي اعتزل دوليا بعد نهاية مونديال قطر- من معسكر المنتخب، بالقول "أخرجوه ليلا بطريقة غريبة بعد أن أخبره الطبيب بأنه لن يكون جاهزا للبطولة. ليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع اللاعبين".

وأكد ريولو أن بعض اللاعبين كانوا سعداء بخروج بنزيمة في مقدمتهم أنطوان غريزمان ولوريس وأوليفيه جيرو، لأنه قد يخطف الأضواء.