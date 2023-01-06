وفاة المهاجم الإيطالي السابق فيالي عن 58 عاما بعد صراع مع المرض

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة وفاة جانلوكا فيالي، المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي وفريقي يوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

وكان فيالي حقق نجاحا كبيرا في تدريب تشيلسي بعد مسيرته الاحترافية الحافلة، وقد جرى تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في عام 2017، وتماثل للشفاء في 2020 بعد تلقيه العلاج بمستشفى "رويال مارسدن" في العاصمة البريطانية لندن.

وجرى تشخيص إصابته بالمرض مجددا في 2021، وكان أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي رحيله عن منصب مدير وفد المنتخب الإيطالي.

وذكر الاتحاد الإيطالي أن جميع المباريات التابعة لمسابقاته ستشهد الوقوف دقيقة صمت حدادا على فياريال.

وقال رئيس الاتحاد جابرييلي جرافينا في بيان "كان جانلوكا شخصا رائعا، وقد ترك فراغا لا يمكن تعويضه، سواء في المنتخب الوطني أو لدى كل من يقدرون خصاله الإنسانية الاستثنائية".