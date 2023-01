محرز يقود مانشستر سيتي لانتصار ثمين على تشلسي وتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصار مهم على مضيفه تشيلسي 0-1، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الانتصار، تمكن "السيتيزنز" من تقليص الفارق مع المصدر أرسنال إلى 5 نقاط، بعد أن رفع رصيده في المركز الثاني إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد "البلوز" عند 25 نقطة بالمركز العاشر، مواصلا بذلك نتائجه المتواضعة.

دخل الفريق الضيف مبادرا إلى الهجوم منذ البداية، بينما طبع الحذر أسلوب لعب أصحاب الأرض الذين تراجعوا للخلف معتمدين على الهجمات المرتدة.

ولم تمض سوى 4 دقائق حتى سقط مهاجم تشلسي رحيم ستيرلينغ مطالبا بتبديله بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، ليضطر غراهام بوتر، مدرب "البلوز" إلى إدخال اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بديلا له.

ورغم كون الاستحواذ على الكرة كان في صالح الفريق السماوي فإنه لم يخلق أية فرص خطيرة على مرمى الحارس الإسباني كيبا أيزابالاغا.

We wan wish Raheem Sterling and Christian Pulisic quick recovery 🙏🏾💙#CIP💥 #CHEMCI 🔵🛳 pic.twitter.com/8MHfpNzUks

— CIP (@cheIseainpidgin) January 5, 2023