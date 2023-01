نجم كرة سلة أميركي: آلاف الرياضيين المحترفين ماتوا بعد تلقيهم لقاح كورونا.. والإعلام يرد عليه

ادعى نجم كرة السلة الأميركي السابق جون ستوكتون أن "الآلاف" من الرياضيين المحترفين ماتوا بعد تلقيهم لقاح كورونا (كوفيد-19)، وأنه "يعرف 150" منهم.

ورغم أن ستوكتون يعد أحد أساطير فريق يوتا جاز في الدوري الأميركي للمحترفين، وشكل مع كارل مالوني مجد الفريق خلال فترة احترافه من 1984 حتى 2003، فإنه اشتهر بالإدلاء بتصريحات جريئة وغير علمية، أحدثها كان خلال مقابلة مع المعلقة الرياضية الأميركية ميشيل تافويا، إذ ادعى أن لديه دليلًا على وفاة "مئات" إن لم يكن "الآلاف" من الرياضيين المحترفين بعد تطعيمهم ضد كورونا.

وقال ستوكتون خلال البودكاست المثير -الذي بث المقابلة- إنه "يعرف 150 رياضيًا ماتوا من اللقاح. الرياضيون المحترفون في مقتبل العمر يسقطون موتى مباشرة في ميدان اللعب".

وأضاف "أعتقد أن العدد الآن بالآلاف، لكن لا تقتبس مني. أنا لا أقول إن العدد 1000 أو أكثر، لكنه قد يكون كذلك؛ إنه رقم كبير".

