رياضة

نجم كرة سلة أميركي: آلاف الرياضيين المحترفين ماتوا بعد تلقيهم لقاح كورونا.. والإعلام يرد عليه

NBA: All Star Game-Team Durant at Team LeBron
ستوكتون خلال تكريمه من دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة (رويترز)
5/1/2023-|آخر تحديث: 5/1/202301:39 PM (مكة المكرمة)

ادعى نجم كرة السلة الأميركي السابق جون ستوكتون أن "الآلاف" من الرياضيين المحترفين ماتوا بعد تلقيهم لقاح كورونا (كوفيد-19)، وأنه "يعرف 150" منهم.

ورغم أن ستوكتون يعد أحد أساطير فريق يوتا جاز في الدوري الأميركي للمحترفين، وشكل مع كارل مالوني مجد الفريق خلال فترة احترافه من 1984 حتى 2003، فإنه اشتهر بالإدلاء بتصريحات جريئة وغير علمية، أحدثها كان خلال مقابلة مع المعلقة الرياضية الأميركية ميشيل تافويا، إذ ادعى أن لديه دليلًا على وفاة "مئات" إن لم يكن "الآلاف" من الرياضيين المحترفين بعد تطعيمهم ضد كورونا.

وقال ستوكتون خلال البودكاست المثير -الذي بث المقابلة- إنه "يعرف 150 رياضيًا ماتوا من اللقاح. الرياضيون المحترفون في مقتبل العمر يسقطون موتى مباشرة في ميدان اللعب".

وأضاف "أعتقد أن العدد الآن بالآلاف، لكن لا تقتبس مني. أنا لا أقول إن العدد 1000 أو أكثر، لكنه قد يكون كذلك؛ إنه رقم كبير".

وجلبت التصريحات انتقادات عديدة من المعجبين ووسائل الإعلام لأسطورة كرة السلة السابق الذي أصر عليها رغم رد العديد من الجهات الإعلامية عليه، ومنها موقع الأخبار الأميركي عبر الإنترنت "ذا وارب" (The Wrap)، إذ قال إن "هذه المزاعم لا تدعمها أي بيانات علمية أو واقعية".

المصدر : مواقع إلكترونية