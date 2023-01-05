مدرب باريس سان جيرمان يحسم مشاركة ميسي ضد شاتورو في كأس فرنسا

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان -اليوم الخميس- إن ليونيل ميسي لن يشارك مع الفريق حين يحل ضيفا في كأس فرنسا لكرة القدم على شاتورو المنافس في دوري الدرجة الثالثة، حيث يحتاج المهاجم الأرجنتيني للمزيد من الوقت للتعافي بعد قيادة بلاده للفوز بكأس العالم.

ميسي الذي رفع كأس العالم يوم 18 ديسمبر/كانون الأول في ملعب لوسيل بقطر شارك في تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، إلا أن غالتييه قال إنه يحتاج للمزيد من الوقت لكي يكون جاهزا للعب بشكل تنافسي.

وقال غالتييه قبل رحلة الجمعة إلى شاتورو للعب في الدور 64 للكأس "قدم بطولة كأس عالم رائعة. كانت لديه التزامات وعاد لبلاده للاحتفال وأردنا أن يستعيد عافيته مع عائلته. لن يشارك غدا، تناقشت معه ونريد منه أن يكون جاهزا للعب المباراة المقبلة (ضد أنجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي)".

وسيغيب عن اللعب الثلاثي الهجومي الخاص بباريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي الذي خسر لأول مرة هذا الموسم بنتيجة 3-1 أمام لانس صاحب المركز الثاني في المسابقة المحلية يوم الأحد الماضي.

وحصل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي خسر مع بلاده نهائي كأس العالم 2022، على راحة وسافر إلى نيويورك مع صديقه وزميله في الفريق أشرف حكيمي، بينما غاب نيمار عن التدريبات اليوم الخميس.

وقال غالتييه "كنا نعلم أنه ستكون هناك غيابات بعد كأس العالم، أما غياب نيمار عن التدريب فقد تم تحديد ذلك بعد تقييم جميع اللاعبين عقب عودتهم من كأس العالم".

🎥🔙 استمتعوا بعودة ليو ميسي إلى التدريبات بالفيديو! ⤵️

pic.twitter.com/tIrBuVt1Jl — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 4, 2023

وتابع "قررنا مع الفريق الطبي أن نيمار، مع كل ما مر به من مشاكل في الكاحل (في قطر) يحتاج للوقت، ولن يشارك غدا".

ومع ذلك أصر غالتييه على أنه سيدفع "بفريق تنافسي للغاية" حيث سيلعب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس منذ البداية بدلا من الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بينما يتطلع باريس سان جيرمان للمضي قدما بعد الخسارة أمام لانس.

وقال المدرب الذي فاز بكأس فرنسا مرتين حين كان مساعدا في ناديي سوشو وأولمبيك ليون "كانت هناك خيبة أمل وإحباط وغضب أحيانا، لكننا نريد أن نعود مرة أخرى بمباراة مهمة لأن الكأس أحد الأهداف المهمة للنادي. نسيان (الخسارة) سريعا هو أفضل شيء للقضاء على الإحباط".

وسيكون باريس سان جيرمان من دون لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بسبب إيقافه.