ماركا: مانشستر يونايتد أقوى وأفضل بعد رحيل رونالدو

فرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نفسه بوصفه أكبر المستفيدين من فترة التوقف الدولي عقب منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، بعد أن حقق عودة خيالية، كما أكد للجميع أنه "بات أفضل" بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المجموعة وانضمامه مؤخرا لفريق النصر السعودي.

ووفق تقرير لصحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، فإنه منذ استئناف منافسات الكرة في إنجلترا حقق "الشياطين الأحمر" نسبة نجاح 100% في الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيقهم 3 انتصارات متتالية، بالإضافة إلى وصولهم للدور التالي من كأس الاتحاد.

بل أكثر من ذلك، توهج خط هجوم الفريق بشكل لم يتحقق منذ فترة طويلة، وسجل 9 أهداف (2 ضد بيرنلي في منافسات الكأس، و3 أهداف ضد نوتنغهام فورست، بالإضافة إلى هدف واحد ضد وولفرهامبتون و3 ضد بورنثموث)، مقابل 4 مباريات نظيفة متتالية، إذ لم تصل شباك الحارس الإسباني دي خيا أي كرة.

بعد أن حقق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، تمكن الفريق الأحمر من تسلق المراكز والزحف نحو المقدمة، ورغم أن الحديث عن اللقب ما زال مبكرا، فإن الأرقام تؤكد أن الفريق قد دخل فعلا ضمن المرشحين للتتويج، أو المنافسين على الدرع.

يحتل الفريق الآن المركز الرابع برصيد 35 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر أرسنال، لكن بفارق نقطة وحيدة عن غريمه مانشستر سيتي، من دون احتساب مباراة مؤجلة مع ثالث الترتيب نيوكاسل.

ويحتاج فريق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ إلى المواصلة على النهج نفسه واستغلال مرحلة الشك التي دخل فيها "السيتي" في الفترة الأخيرة، مع رصد أي تعثرات مرتقبة للمتصدر أرسنال من أجل الاقتراب أكثر من المركز الأول، قبل انتهاء النصف الأول من البريميرليغ.

ومن أجل المنافسة بشكل جدي على اللقب يعتقد تين هاغ أن السبيل الوحيد أمام مجموعته هو "التركيز وبذل الجهد الجماعي باللعب كمجموعة بنسبة 100% في كل المباريات".

وقال المدرب الهولندي في تصريحات للصحافة بعد مباراته الأخيرة "إذا حافظنا على هذا النهج وفلسفة اللعب، فسيكون ذلك ممكنًا، لكن علينا أن نناقش كل مباراة على حدة ولا نفكر كثيرًا في المستقبل، نحن ما زلنا في يناير/كانون الثاني ولم نصل حتى إلى منتصف الموسم".

هذا ما أثبتته النتائج الأخيرة، وما أقر به النقاد أيضا الذين طالما وجهوا سهام النقد إلى المدرب السابق لأياكس أمستردام بسبب معاملته لرونالدو عندما كان في الفريق وإبقائه في دكة البدلاء في أكثر من مناسبة.

وكان كريس ستون لاعب الدوري الإنجليزي السابق والناقد الرياضي حاليا واحدا من هؤلاء الذين وجهوا اللوم إلى تين هاغ قبل أن يتراجعوا الآن.

Erik ten Hag & Manchester Utd’s Last 15 games in All competitions.

12 Wins, 2 Draws, 1 Defeat & 9 Clean Sheets. 🧱

In the League, We’ve already equalled the same amount of CS we got in TOTAL last season. (7)

Positive signs for ten Hag’s men!🇳🇱 pic.twitter.com/lcE7QCdgEt

— 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴'𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBalI) January 1, 2023