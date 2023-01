من نجم في كأس العالم إلى متشرد يتسول بشوارع لندن.. قصة مأساوية للاعب دولي سابق

في الوقت الذي يحظى فيه معظم نجوم كرة القدم في أوروبا وأميركا بثروات ضخمة، فإن بعض النجوم السابقين يعيشون ظروفا صعبة اضطرت بعضهم إلى التسول، ومنهم بول جيمس نجم المنتخب الكندي لكرة القدم السابق في كأس العالم 1986 في المكسيك الذي تدهورت حالته الاجتماعية حتى أصبح مشردا يتسول في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

فقبل عدة سنوات، كان جيمس (59 سنة) حديث الكنديين ومصدر فخرهم، فهو الذي قاد منتخب الكرة إلى مشاركة نادرة في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في المكسيك عام 1986.

بل كان واحدا ممن ألفوا تواجدهم مع المنتخب، بعد أن خاض 47 مباراة دولية، قبل أن يتحول إلى عالم التدريب وأشرف على منتخب كندا أقل من 20 سنة لفترة وجيزة.

غير أن واقع جيمس الآن مختلف تماما عن ماضيه المجيد في عالم المستديرة، فبعد أن فرشت له الورود في السابق أصبح اليوم مشردا يفترش الأرض ويلتحف السماء في شوارع العاصمة البريطانية لندن، ويتسول بضعة يوروهات لعلها تخفف أوجاع الجوع وتدفئ جسده العليل من برد لندن القارس.

Paul James of the Canadian National Soccer team talking to Neil Slatter of Wales during a friendly game at Varsity Stadium in May, 1986 before the World Cup. pic.twitter.com/0Tea7RIusQ

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على معاناة جيمس، الذي ولد في ويلز قبل أن يرحل إلى كندا ويقرر تمثيل منتخبها الوطني، ثم انقلبت حياته رأسا على عقب منذ أن اعتزل اللعبة ودخل في دوامة الإدمان على المخدرات.

فالرجل لم يستطع التخلص من عاداته السيئة، فأثرت على سمعته وانهار اسمه في عالم اللعبة، ليعيش عاطلا عن العمل 13 عاما، فقد فيها كل ما يملك ولم يكن له من ملاذ سوى شوارع لندن للعيش والتسول فيها.

وفي حوار سابق له مع الصحيفة، قال جيمس بنبرة النادم المحبط إن "مسيرته الكروية كانت كل شيء في حياته" قبل أن ينهار كل شيء بعد أن التصقت به صفة "مدمن مخدرات".

واعتبر جيمس في اللقاء نفسه أنه "لم يكن يتوجب أن يفقد عمله بسبب هذه الصفة، لو وضعت حدا لحياتي، سيكتشف الناس هذه الحقيقة المتوحشة".

Paul James played at a World Cup, is an Olympian, and went to the same school as Gareth Bale. Now, he's on the streets of London.

I've spent a lot of time with him over the past few months. This is his story.https://t.co/RzDGt5Yfai pic.twitter.com/LXLAxFvSQr

— James Sharpe (@TheSharpeEnd) December 31, 2022