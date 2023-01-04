هل يتيح عقد رونالدو مع النصر السعودي الانتقال إلى نيوكاسل؟.. مدرب الفريق الإنجليزي يجيب

نفى إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي صحة الأنباء التي ربطت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الفريق، في حال تأهله الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية زعمت أن عقد النجم البرتغالي مع فريقه الجديد -النصر السعودي- يتضمن بندا يسمح بانضمامه الموسم المقبل لفريق نيوكاسل على سبيل الإعارة في حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مصادر -لم تكشف عنها- أوضحت لها أن البند سيجري تفعيله في حال تأهل نيوكاسل -الذي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ- للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

– 📸 | صــورة راسـخة 💛 الأسطورة كريستيانو رونالدو 🐐:

"أنا فخورٌ جدًا لاتخاذي هذا القرار الكبير في حياتي الكروية". #CR7𓃵 #HalaRonaldo pic.twitter.com/Fdo9fLYCTC — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) January 3, 2023

في تصريحه قبل مباراة أرسنال في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي، قال إيدي هاو -ردا على سؤال انتقال رونالدو إلى الفريق "الأبيض والأسود" على سبيل الإعارة- "أتمنى كل التوفيق لرونالدو في تجربته الجديدة في السعودية، لكن هذا الأمر غير صحيح ولا يدخل في خططنا المستقبلية".

تأتي هذه الأنباء أيضا، في ظل خطو "الماكبايس" خطوات ثابثة من أجل ضمان مقعد له ضمن الأربعة الكبار والذي يضمن له التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة في 18 مباراة.

من جانبه، أكد كريستيانو رونالدو في الندوة الصحفية التقديمية كلاعب جديد للفريق "العالمي" أن "مشواره في أوروبا انتهى بعد أن حقق كل الألقاب".

رونالدو في "مرسول بارك"

ومساء الثلاثاء، قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعشرات آلاف المتفرجين الذين ضاقت بهم مدرجات ملعب "مرسول بارك" معقل "العالمي".

ووصل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال إلى ملعب "مرسول بارك" مرتديا بدلة داكنة اللون بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر في أجواء احتفالية تاريخية اشتملت على عروض الليزر والإضاءات المتنوعة بالملعب وممر الشرف حتى ساحة منتصف الملعب الذي امتلأ بحوالي 30 ألف متفرج.

وعلى أنغام "أنت أول عالمي" وهو اللقب المفضل لجماهير النصر كونه أول ناد آسيوي يشارك بكأس العالم للأندية عام 2000، دخل كريستيانو رونالدو إلى أرض الملعب مرتديا زي نادي النصر، ووجّه كلمة قال فيها إنه فخور باللعب لنادي النصر وسعيد مع عائلته بهذه الأجواء، ولن يلعب كرة قدم فقط بل سيدعم مشاريع وبرامج السعودية الرياضية.

وقبل تقديمه للجماهير عقد النجم رونالدو مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس نادي النصر مسلي آل معمر ومدرب الفريق، حيث أكد سعادته بالقدوم للسعودية وأنه فخور باللعب لنادي النصر، ويجد دعما من عائلته وكذلك الجماهير.