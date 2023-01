خلافات عميقة نشبت بينهما.. رونالدو ينفصل عن مينديز وكيل أعماله منذ 20 عاما

ذكرت تقارير صحفية برتغالية اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انفصل فعليا عن مواطنه خورخي مينديز ووكيل أعماله الخاص الذي ارتبط به منذ أكثر من 20 عاما، وذلك بسبب خلافات عميقة بينهما خرجت للعلن منذ أسابيع.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من تقديم "صاروخ ماديرا" لاعبا جديدا في صفوف النصر السعودي في صفقة انتقال تاريخية.

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية نقلا عن "بوبليكو" البرتغالية، أن علاقة رونالدو ومينديز قد انتهت فعليا بسبب خلافاتهما حول تدبير ملف مغادرته فريق مانشستر يونايتد، وكذا مقابلته الإعلامية الشهيرة التي أنهت كل شيء مع فريقه الإنجليزي وعجلت برحيله عن "الشياطين الحمر".

وفق المصدر نفسه، فإن مينديز عارض بشدة الخروج الإعلامي لرونالدو مع الإعلامي المعروف بيرس مورغان، والذي وجه من خلاله "الدون" مدفعيته صوب جميع الاتجاهات، بدءا من مدربه الهولندي إريك تين هاغ، وانتهاء بإدارة النادي التي اتهمتها بـ"الخيانة".

🚨 After 20 years in partnership, Cristiano Ronaldo and his agent Jorge Mendes no longer work together. ❌

Cristiano's explosive Piers Morgan interview was a turning point and signalled the end of their relationship.

✍️ Publico pic.twitter.com/Uvn9Y4XP7x

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 4, 2023