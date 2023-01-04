خلافات عميقة نشبت بينهما.. رونالدو ينفصل عن مينديز وكيل أعماله منذ 20 عاما

ذكرت تقارير صحفية برتغالية اليوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انفصل فعليا عن مواطنه خورخي مينديز ووكيل أعماله الخاص الذي ارتبط به منذ أكثر من 20 عاما، وذلك بسبب خلافات عميقة بينهما خرجت للعلن منذ أسابيع.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من تقديم "صاروخ ماديرا" لاعبا جديدا في صفوف النصر السعودي في صفقة انتقال تاريخية.

خلافات عميقة

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية نقلا عن "بوبليكو" البرتغالية، أن علاقة رونالدو ومينديز قد انتهت فعليا بسبب خلافاتهما حول تدبير ملف مغادرته فريق مانشستر يونايتد، وكذا مقابلته الإعلامية الشهيرة التي أنهت كل شيء مع فريقه الإنجليزي وعجلت برحيله عن "الشياطين الحمر".

وفق المصدر نفسه، فإن مينديز عارض بشدة الخروج الإعلامي لرونالدو مع الإعلامي المعروف بيرس مورغان، والذي وجه من خلاله "الدون" مدفعيته صوب جميع الاتجاهات، بدءا من مدربه الهولندي إريك تين هاغ، وانتهاء بإدارة النادي التي اتهمتها بـ"الخيانة".

🚨 After 20 years in partnership, Cristiano Ronaldo and his agent Jorge Mendes no longer work together. ❌ Cristiano's explosive Piers Morgan interview was a turning point and signalled the end of their relationship. ✍️ Publico pic.twitter.com/Uvn9Y4XP7x — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 4, 2023

كما أوضح أن إنهاء الارتباط جاء باتفاق بين الطرفين، ليضعا بذلك حدا لعلاقة قوية نشأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، أي منذ أن كان رونالدو نجما صاعدا في سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقبل أيام، كانت قد أوردت مجموعة من التقارير أن علاقة رونالدو بوكيل أعماله لم تعد كما كانت في السابق، وقد اعتراها الوهن منذ أن عبّر رونالدو عن رغبته في مغادرة يوفنتوس، ولم يفلح مينديز حينها في أن يجد له عرضا يليق باسمه وقيمته في القارة الأوروبية، مما اضطره إلى العودة لفريقه السابق مانشستر يونايتد.

وبسبب "السلوك السيئ لرونالدو في مانشستر يونايتد"، وفق الصحيفة، توصل مينديز بالعديد من الشكاوى من إدارة النادي، وكاد أن يتسبب له في أزمة مع النادي الذي تعامل معه في العديد من الصفقات.

بدأ صفقة النصر ولم ينهها

وفي ظل أزمته داخل مانشستر يونايتد، وفشله في الحصول على عرض من أحد الأندية الأوروبية الممارسة في دوري الأبطال يلبي طموحاته، كان خورخي مينديز هو أول من يتواصل مع نادي النصر السعودي قبل عدة أشهر، غير أن رونالدو لم يرغب حينها في الانتقال للخليج، وأصر على البقاء في أوروبا.

Cristiano ha dejado de ser representado por Jorge Mendes, informa el Diario Público Esto tras la polémica entre CR7 y Manchester United pic.twitter.com/LAGYDtKsYe — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 4, 2023

غير أن خروجه الحزين (غادر الملعب باكيا) رفقة منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم في قطر على يد المغرب، عجل بتبخر حلم تتويجه بآخر كأس العالم سيخوضها على الأرجح في مسيرته، مما جعله يتراجع عن قراره السابق ويقرر الدخول في مفاوضات جادة مع النادي السعودي.

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن المفاوضات قد جرت بالفعل لعدة أيام، لكن من دون حضور خورخي مينديز.

يذكر أن ممثل رونالدو ووكيل أعماله الآن هو البرتغالي الآخر ريكاردو رجوف، الذي ارتبط اسمه بعلامة "نايكي" الشهيرة للملابس، والذي رافق "الدون" في رحلته إلى السعودية، كما أنه أشرف على الصفقة التاريخية للنادي السعودي مع النجم البرتغالي.

كما أن رونالدو تم تقديمه أمس الثلاثاء بملعب "مرسول بارك" في الرياض لاعبا جديدا لنادي النصر السعودي بعد أن وقع معه عقدا سيمتد إلى غاية عام 2025.