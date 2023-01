يصطدم بلوائح الليغا.. بيكيه يريد التراجع عن الاعتزال واللعب لفريقه المغمور في الدرجة الثانية

يخطط النجم الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب فريق برشلونة السابق، للتراجع عن اعتزال كرة القدم والعودة للمستطيل الأخضر من جديد، بعد شهرين فقط من إعلان رحيله النهائي عن الملاعب، وانتهاء رحلته مع "البلوغرانا".

ففي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن بيكيه رحيله رسميا عن برشلونة بعد 20 عاما داخل النادي، بعد أن أدرك أنه بات خارج حسابات مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، وقال بيكيه حينها -في خطابه الشهير الموجه إلى جماهير الفريق- "بعد أن حققت كل شيء مع النادي، وبعد أن أعطتني كرة القدم كل شيء في حياتي، لقد حان موعد الرحيل، ويوم السبت ستكون آخر مباراة لي على ملعب الكامب نو، ولن ألعب لفريق آخر غيره".

غير أنه بعد شهرين من هذا الإعلان، بعدما ظن الجميع أن بيكيه سيتفرغ كليا لإدارة مختلف مشاريعه وأعماله، ها هو النجم الإسباني يقترب بقوة من العودة لممارسة اللعبة من جديد، في سن الـ35 عاما.

❗Gerard Piqué wants to play for FC Andorra, the club he owns.

— @relevo pic.twitter.com/DAol4vruWS

— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 3, 2023