يصطدم بلوائح الليغا.. بيكيه يريد التراجع عن الاعتزال واللعب لفريقه المغمور في الدرجة الثانية

يخطط النجم الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب فريق برشلونة السابق، للتراجع عن اعتزال كرة القدم والعودة للمستطيل الأخضر من جديد، بعد شهرين فقط من إعلان رحيله النهائي عن الملاعب، وانتهاء رحلته مع "البلوغرانا".

ففي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن بيكيه رحيله رسميا عن برشلونة بعد 20 عاما داخل النادي، بعد أن أدرك أنه بات خارج حسابات مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، وقال بيكيه حينها -في خطابه الشهير الموجه إلى جماهير الفريق- "بعد أن حققت كل شيء مع النادي، وبعد أن أعطتني كرة القدم كل شيء في حياتي، لقد حان موعد الرحيل، ويوم السبت ستكون آخر مباراة لي على ملعب الكامب نو، ولن ألعب لفريق آخر غيره".

غير أنه بعد شهرين من هذا الإعلان، بعدما ظن الجميع أن بيكيه سيتفرغ كليا لإدارة مختلف مشاريعه وأعماله، ها هو النجم الإسباني يقترب بقوة من العودة لممارسة اللعبة من جديد، في سن الـ35 عاما.

❗Gerard Piqué wants to play for FC Andorra, the club he owns. — @relevo pic.twitter.com/DAol4vruWS — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 3, 2023

ذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" -نقلا عن مصادر إسبانية- أن بيكيه يتجه إلى حمل قميص فريقه الذي يملكه "أندورا"، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني (يحتل المركز العاشر).

وفق المصادر نفسها، فإن مهمة بيكيه للعودة للملعب عبر ناديه الخاص لن تكون مفروشة بالورود، وقد تواجه تعقيدات إدارية تفرضها قوانين رابطة الدوري الإسباني.

ورغم أن قوانين الرابطة لا تمنع صراحة رئيس النادي من اللعب في الوقت نفسه ضمن لاعبي فريق النادي، فإن هناك تعقيدات مرتبطة بالراتب.

#Exclusiva ‼ Piqué quiere volver al fútbol… ¡en su Andorra! 💬 "Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será". Tal vez no… ✍ @sergiofernan5ez https://t.co/7lF8IZbznE — Relevo (@relevo) January 3, 2023

وأوردت المصادر نفسها أن الليغا قد شرعت في تكليف لجنة خاصة من أجل معالجة ملف بيكيه وطريقة تعاقده مع فريق أندورا، ومن المرتقب أن تحدد إن كان تعاقد بيكيه مع أندورا قد يتسبب لها في مشاكل مادية، بالنظر إلى تواضع القدرات المالية للنادي.

يذكر أن مجموع رواتب لاعبي فريق أندورا الذي يملكه بيكيه لا يتعدى 7 آلاف يورو شهريا، وهو رقم متواضع جدا في الليغا الإسبانية.

يعد بيكيه من أبرز رموز نادي برشلونة وأحد أعمدة جيله الذهبي، كما حصد مع النادي 7 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 9 ألقاب في كأس الملك.

كان النجم الإسباني التحق بأكاديمية برشلونة وعمره 10 سنوات، قبل أن يغادر النادي صوب مانشستر يونايتد عام 2004، حيث قضى عاما واحدا هناك ثم عاد لفريقه.