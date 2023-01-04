أرسنال يكتفي بالتعادل أمام نيوكاسل ويفشل في الابتعاد بصدارة البريمرليغ

فشل فريق أرسنال في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز والابتعاد في الصدارة عن أقرب المطاردين مانشستر سيتي، بعد أن اكتفى بالتعادل صفر-صفر مع ضيفه نيوكاسل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب "الإمارات" في الجولة 17 من البريمرليغ.

ودخل فريق "المدفعجية" المباراة ضاغطا منذ البداية من أجل الوصول إلى مرمى الحارس نيك بوبي، وصنع العديد من الفرص الخطيرة خاصة عن طريق بوكايو ساكا وإدوارد نكيتياه، غير أن محاولاته لم تتجسد إلى أهداف.

في الجهة المقابلة، تكثل الفريق "الأبيض والأسود" في الخلف من أجل الحد من خطورة هجوم أرسنال، معتمدا على بعض الهجمات المرتدة التي لم تقلق راحة حارس أرسنال آرون رامسدال.

🟩 #نهاية_المباراة | نيوكاسل يونايتد @NUFC يوقف سلسلة انتصارات المتصدر آرسنال @Arsenal بالتعادل معه 0 – 0 في الدوري الإنكليزي الممتاز pic.twitter.com/4aTH4b74hQ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 3, 2023

بداية الجولة الثانية، لم تختلف كثيرا على سابقتها، إذ مارس أصحاب الأرض ضغطا كبيرا على نيوكاسل للوصول للهدف، غير أن الحظ تارة والتسرع تارة أخرى حالا دون ولوج الكرة للشباك.

ولعل أخطر الفرص التي أتيحت للفريق الأحمر تلك التي جاءت من رأسية غابريال مارتينلي في الدقيقة 80، لكنها جانبت المرمى بميليمترات قليلة.

وطالب أصحاب الأرض بضربة جزاء في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع، غير أن الحكم رفضها، لتنتهي المباراة كما بدأت بالتعادل من دون أهداف.

ورغم هذا التعادل، فإن فريق ميغيل أرتيتا ما زال يتصدر الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مطارده "السيتي"، في حين يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.