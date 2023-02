هولك هوغان لم يعد يشعر برجليه.. أنباء عن إصابة بطل المصارعة الأميركي بالشلل

كشف المصارع الأميركي كورت أنجل عن إصابة زميله بطل المصارعة الشهير هولك هوغان بشلل نصفي بعد خطأ طبي أثناء إجرائه عملية جراحية في الظهر، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية.

وقال أنجل خلال البودكاست الخاص به "The Kurt Angle Show" إن هوغان (69 عامًا) أخبره وراء الكواليس في عرض مصارعة "رو إكس إكس إكس" (Raw XXX) الأسبوع الماضي أنه "فقد كل الإحساس في الجزء السفلي من جسده وأنه الآن بحاجة إلى عصا كي يتجول".

وأصاف أنجل "لذا فهو الآن لا يستطيع أن يشعر بساقيه. عليه أن يمشي بعصا وكما تعلمون هذا أمر خطير"، بينما لم يصدر عن هوغان بيان أو تعليق حتى الآن.

وكان آخر ظهور لهوغان قبل أيام أثناء عرض مصارعة "Raw XXX" في فيلادلفيا الأميركية حيث بدا يتحرك بحذر شديد، إلا أنه لم يستخدم عصا أثناء مخاطبة الجمهور من على المسرح كما أنه لم ينزل إلى الحلبة.

وذكرت تقارير صحفية أن هوغان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده بعد جراحة في الظهر، حيث خضع المصارع الأميركي السابق لعملية تعرض خلالها لإزالة بعض الأعصاب في ظهره أدت إلى فقدانه الإحساس والتحكم في نصفه السفلي.

وتابعت التقارير أن هوغان "لم يعد قادرًا على الشعور بساقيه بعد قطع الأعصاب أثناء جراحة الظهر، ولم يعد يشعر بأي شيء تحت خصره، ولكن لا يزال بإمكانه استخدام العصا للمشي، بعد إزالة الأعصاب خلال جراحة الظهر الـ11".

هولك هوغان.. 36 عاما من المصارعة والفن

ولد هولك هوغان في 11 أغسطس/آب عام 1953 واسمه الحقيقي تيري جين بوليا. بدأ مسيرته في المصارعة المحترفة عام 1977، واكتسب شهرة عالمية بعد انضمامه إلى اتحاد المصارعة العالمي عام 1983.

خلال مشواره الذي استمر نحو 36 عاما فاز هوغان بـ5 ألقاب في الاتحاد في مسيرته الأولى، مسجلًا الرقم القياسي للمرة الثانية في تاريخ الاتحاد، كما أصبح أول مصارع يفوز بمباريات متتالية من عرض "رويال رامبل" (Royal Rumble) في عامي 1990 و1991، وكانت آخر مباراة له عام 2013.

شهرته الرياضية فتحت له أبواب المجد الفني، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية، بل حصل على دور البطولة في بعضها، وهو ما ضاعف شعبيته وجلب له مزيدا من الأموال الطائلة حتى بلغت ثروته نحو 30 مليون دولار، ليكون أغنى مصارع على الإطلاق في جيله.

ظهر أول مرة في فيلم "روكي 3" (Rocky III) عام 1982 حين أدى شخصية المصارع ثندرليبس، وبعد ذلك ظهر في أفلام من بطولته أبرزها "لا عوائق تمنع" (No Holds Barred) في 1989، و"كوماندو الضاحية" (Suburban Commando) في 1991، و"بابا نويل ذو العضلات" (Santa with Muscles) في 1996. كذلك ظهر في مسلسلات تلفزيونية أبرزها "الرعد في الجنة" (Thunder in Paradise) في 1993.

خضع النجم الأميركي لما مجموعه 25 عملية جراحية مختلفة على مر السنين، وفقًا لتصريحات ابنته بروك في عام 2021. وعلق هوغان ذات مرة على إصاباته المتكررة قائلا "ركبتي مزيفة، والوركان مزيفان، والظهر مدجج بالمعدن، وجزء من وجهي مملوء بالمعدن".