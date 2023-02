بينهم قاتلون لزوجاتهم.. 15 نجما رياضيا حكم عليهم بالسجن

لم يكن المدافع البرازيلي داني ألفيش أول نجم رياضي يدخل السجن ولن يكون الأخير بالطبع، فقد سبقه كثير من النجوم بل الأساطير الرياضية، والغريب أن نسبة كبيرة منهم كانوا ملاكمين والأغرب سجن بعضهم لإدانتهم بقتل زوجاتهم أو شريكاتهم.

ودخل ألفيش السجن بداية الأسبوع الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية بعد اتهامه بالاعتداء على فتاة ملهى ليلي، وساعد على إدانته تخبط وتناقض اعترافاته ووجود شاهد إثبات ضده.

وفي ما يلي قائمة من 15 نجما وأسطورة رياضية سجنوا لارتكابهم جرائم مختلفة.

شغل نجم كرة القدم الأميركية السابق الرأي العام الأميركي والعالمي لاتهامه في قضايا عدة أبرزها إدانته عام 1994 بقتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رون غولدمان في لوس أنجلوس، قبل تبرئته في أكتوبر/تشرين الأول من العام التالي بشكل مثير للجدل من التهمة التي كانت كفيلة بسجنه مدى الحياة.

والغريب أنه بعد 13 عاما بالضبط وتحديدا عام 2008 تورط في قضايا أخرى ليقضي في السجن 9 سنوات بعد إدانته في 12 تهمة منها الاختطاف والسطو المسلح.

حكم على قائد فريق الرغبي الفرنسي السابق مارك سيسيلون بالسجن 14 عاما بعدما أطلق النار من مسدس، وهو مخمور، على زوجته "شانتال" في أغسطس/آب عام 2004 أمام نحو 60 شخصا خلال حضورهما إحدى الحفلات.

حكم على الأرجنتيني المتوج ببطولة العالم لمدة 7 سنوات متتالية في الملاكمة للوزن المتوسط بالسجن 11 عاما لقتله زوجته الثانية "أليسيا" خلال رحلة سياحية عام 1988، حيث خنقها ثم دفعها من شرفة الطابق الثاني لتموت فورا.

وتوفي مونزون قبل 14 شهرا من انتهاء مدة عقوبته في حادث مروري خلال نقله بحافلة السجن.

انتحر الملاكم الفنزويلي السابق إدوين إنكا فاليرو في السجن بعد أيام من القبض عليه لقتله زوجته عام 2010.

واعترف فاليرو بطعن زوجته جنيفر كارولينا فيرا في فندق بمدينة فالنسيا الإسبانية، وبعد 4 أيام من دخوله السجن شنق نفسه بملابسه في الزنزانة.

تورط أسطورة ألعاب القوى الجنوب أفريقي البارالمبي "المبتور الساقين" في جريمة قتل شريكته بمنزله في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ونجحت محاولاته في التظاهر بأنه أطلق النار عندما شعر بحركة غريبة في المنزل اعتقد أنها لأحد اللصوص، ليحكم عليه بالسجن 6 سنوات.

لكن محامي الضحية أثبت للمحكمة العليا بجنوب أفريقيا أن القتل كان عمدا مما جعل المحكمة تمدد العقوبة لتصبح السجن 13 عاما و5 أشهر.

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2010 قضت المحكمة العليا في "بيردفوردشير" بالسجن المؤبد على هول اللاعب الشاب بفريق ستوك سيتي، حسب صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية.

وجاء هذا الحكم عقب إدانة هول بقتل شريكته ميغان بعدما وجّه لها 60 طعنة في أنحاء مختلفة من جسدها، في جريمة بشعة هزّت بريطانيا.

وأقدم اللاعب على قتل صديقته بدافع الغيرة، فاستلّ سكينا من مطبخ الضحية قبل أن يقتلها مستغلا عدم وجود والديها في المنزل.

Stoke City teenager Andrew Hall was arrested after a 15-year-old girl was found dead at a house party in Bedfordshire. pic.twitter.com/QHeVnaNu

— Fans Forum (@Fans_Forum) June 11, 2012