بينهم قاتلون لزوجاتهم.. 15 نجما رياضيا حكم عليهم بالسجن

لم يكن المدافع البرازيلي داني ألفيش أول نجم رياضي يدخل السجن ولن يكون الأخير بالطبع، فقد سبقه كثير من النجوم بل الأساطير الرياضية، والغريب أن نسبة كبيرة منهم كانوا ملاكمين والأغرب سجن بعضهم لإدانتهم بقتل زوجاتهم أو شريكاتهم.

ودخل ألفيش السجن بداية الأسبوع الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية بعد اتهامه بالاعتداء على فتاة ملهى ليلي، وساعد على إدانته تخبط وتناقض اعترافاته ووجود شاهد إثبات ضده.

وفي ما يلي قائمة من 15 نجما وأسطورة رياضية سجنوا لارتكابهم جرائم مختلفة.

نبدأ بقتل الزوجات

أو. جي. سيمبسون

شغل نجم كرة القدم الأميركية السابق الرأي العام الأميركي والعالمي لاتهامه في قضايا عدة أبرزها إدانته عام 1994 بقتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رون غولدمان في لوس أنجلوس، قبل تبرئته في أكتوبر/تشرين الأول من العام التالي بشكل مثير للجدل من التهمة التي كانت كفيلة بسجنه مدى الحياة.

والغريب أنه بعد 13 عاما بالضبط وتحديدا عام 2008 تورط في قضايا أخرى ليقضي في السجن 9 سنوات بعد إدانته في 12 تهمة منها الاختطاف والسطو المسلح.

اليوم 17 يونيو الذكرى السابعة والعشرين من مطاردة أو جي سيمبسون الشهيرة، مطاردة تابعها الملايين على الهواء مباشرة انتهت بالقبض عليه. كان متهم بقتل زوجته وصديقها ولكن أُعلنت براءته بعد محاكمة تاريخية

pic.twitter.com/ZNgliAijeq — Saeed سعيد (@saeedioi) June 17, 2021

مارك سيسيلون

حكم على قائد فريق الرغبي الفرنسي السابق مارك سيسيلون بالسجن 14 عاما بعدما أطلق النار من مسدس، وهو مخمور، على زوجته "شانتال" في أغسطس/آب عام 2004 أمام نحو 60 شخصا خلال حضورهما إحدى الحفلات.

كارلوس مونزون

حكم على الأرجنتيني المتوج ببطولة العالم لمدة 7 سنوات متتالية في الملاكمة للوزن المتوسط بالسجن 11 عاما لقتله زوجته الثانية "أليسيا" خلال رحلة سياحية عام 1988، حيث خنقها ثم دفعها من شرفة الطابق الثاني لتموت فورا.

وتوفي مونزون قبل 14 شهرا من انتهاء مدة عقوبته في حادث مروري خلال نقله بحافلة السجن.

إدوين إنكا فاليرو

انتحر الملاكم الفنزويلي السابق إدوين إنكا فاليرو في السجن بعد أيام من القبض عليه لقتله زوجته عام 2010.

واعترف فاليرو بطعن زوجته جنيفر كارولينا فيرا في فندق بمدينة فالنسيا الإسبانية، وبعد 4 أيام من دخوله السجن شنق نفسه بملابسه في الزنزانة.

أوسكار بيستوريوس

تورط أسطورة ألعاب القوى الجنوب أفريقي البارالمبي "المبتور الساقين" في جريمة قتل شريكته بمنزله في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ونجحت محاولاته في التظاهر بأنه أطلق النار عندما شعر بحركة غريبة في المنزل اعتقد أنها لأحد اللصوص، ليحكم عليه بالسجن 6 سنوات.

لكن محامي الضحية أثبت للمحكمة العليا بجنوب أفريقيا أن القتل كان عمدا مما جعل المحكمة تمدد العقوبة لتصبح السجن 13 عاما و5 أشهر.

القضاء الجنوب افريقي يرفض طلب الاستئناف ازاء الحكم الصادر بحق العداء البارالمبي أوسكار بيستوريوس pic.twitter.com/gsixI1rePw — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 26, 2016

أندرو هول

في العاشر من سبتمبر/أيلول 2010 قضت المحكمة العليا في "بيردفوردشير" بالسجن المؤبد على هول اللاعب الشاب بفريق ستوك سيتي، حسب صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية.

وجاء هذا الحكم عقب إدانة هول بقتل شريكته ميغان بعدما وجّه لها 60 طعنة في أنحاء مختلفة من جسدها، في جريمة بشعة هزّت بريطانيا.

وأقدم اللاعب على قتل صديقته بدافع الغيرة، فاستلّ سكينا من مطبخ الضحية قبل أن يقتلها مستغلا عدم وجود والديها في المنزل.

Stoke City teenager Andrew Hall was arrested after a 15-year-old girl was found dead at a house party in Bedfordshire. pic.twitter.com/QHeVnaNu — Fans Forum (@Fans_Forum) June 11, 2012

رينيه هيغيتا

توّرط الحارس الكولومبي -صاحب اللقطة الشهيرة في تاريخ كرة القدم بتصديه لإحدى الكرات بطريقة العقرب- في قضية اختطاف ببلاده.

وقعت تلك الحادثة الشهيرة بين عصابات المخدرات الكولومبية، وحينئذ وضع هيغيتا نفسه للوساطة بين اثنين من كبار قادة المافيا بابلو إسكوبار وكارلوس مولينا.

Crónica de la detención y posterior prisión del arquero titular de la selección colombiana de fútbol, René Higuita a pocos días del inicio de la Copa América Ecuador 1.993. pic.twitter.com/RnXrbam50f — THOMAS ST'OMER (@THOMASSTOMER) February 9, 2019

وقدّم هيغيتا بيديه أموالا مقابل إطلاق سراح ابنة مولينا، لكنه اعتُقل فيما بعد بسبب هذه الوساطة التي استفاد منها ماليا ووُضع في السجن 7 أعوام.

برنارد هوبكنز

حكم على أسطورة الملاكمة الأميركي برنارد هوبكنز بالسجن 18 عاما لارتكاب جرائم مختلفة منها الشروع في القتل وهو في سن الـ17 من عمره، لكن محنة السجن تحولت إلى منحة غيرت حياته للأبد حيث أسلم داخل السجن وخرج ليصبح بطلا للعالم بالوزن المتوسط لمدة 10 سنوات متتالية (1995 إلى 2005)، وتوّج بالأحزمة الأربعة للاتحادات الرئيسية في هذه الفئة للملاكمة.

مايك تايسون

حُكم على أسطورة الملاكمة الأميركي في عام 1998 بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب تم التشكيك في ملابساتها، وأعلن تايسون إسلامه داخل السجن وغير اسمه إلى مالك لتتغير حياته كليا عندما أطلق سراحه بعد أن قضى نصف عقوبته.

الملاكم السويدي (بادو جاك) الحائز على عدة بطولات عالمية في الملاكمة نشر هذا المقطع في حسابه اليوم برفقة أسطورة الملاكمة الأمريكية (مايك تايسون) وهم يصلون معاً ويؤمّهم ملاكم اسمه عمر عبدالله. وقد كتب: أصلي جنباً إلى جنب مع أخي مايك تايسون وأخي عمر عبدالله.pic.twitter.com/R5xbJaC4PY — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 23, 2020

فلويد مايويذر

مايويذر أسطورة آخر في الملاكمة الأميركية حكم عليه عام 2012 بالاحتجاز 90 يوما في سجن لاس فيغاس بعد إدانته بارتكاب جريمة عنف ضد شريكته السابقة ووالدة ابنه.

رونالدينيو

قبض على النجم البرازيلي السابق مع شقيقه في باراغواي لتزوير جواز سفر عام 2020. وبعد 171 يوما في السجن، وافقا على دفع غرامة قدرها 200 ألف دولار مقابل تعليق القضية.

ذكريات لا تنسى ، رونالدينيو 🏐 في سجن في باراغواي🇵🇾

pic.twitter.com/KSPyXzMXxw — غيث 🇺🇾🇺🇾 (@Konmebol) October 20, 2021

جورج بست

حكم على النجم السابق لكرة القدم الأيرلندية جورج بست بالسجن 3 أشهر عام 1984 لقيادته في حالة سكر والاعتداء على ضابط شرطة.

ماريون جونز

قضت نجمة ألعاب القوى الأميركية الشهيرة حكمًا بالسجن 6 أشهر عام 2008 بتهمة الكذب على المدعين العامين حول استخدام المنشطات والانخراط في احتيال الشيكات المصرفية.

بيتر ستوري

حكم على أسطورة أرسنال الأسبق بالسجن 3 سنوات بتهمة تزوير عملات معدنية و6 أشهر إضافية لإدارة بيت دعارة. وأثناء وجوده في السجن، أضيفت سنة أخرى لسرقة سيارتي أجرة من الشركة التي كان يعمل بها.

Certaines filles qui accusent injustement, avec de fausses déclarations, d’honnêtes hommes dans le but de les détruire la vie, méritent la prison à vie. Benjamin Mendy a perdu son club, sali médiatiquement et raté une Coupe du Monde à cause de 06 filles menteuses. Quel monde ! pic.twitter.com/UUMGMIWyxw — D.Thioune Jr. Officiel (@D_ThiouneJr) January 13, 2023

بنجامين ميندي

بعد أكثر من عام على اعتقاله، برّأت محكمة بريطانية بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي من ارتكاب 6 تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي على 4 فتيات، اتهم بارتكابها في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأغسطس/آب 2021 في منزله في بريستبري القريبة من مدينة مانشستر.

كما ستعاد محاكمة المدافع الفرنسي في تهمة اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

ولكن منذ توجيه الاتهام إليه، وُضع ميندي في سجن ألتكورس في مدينة ليفربول، ثم نُقل إلى سجن "سترينغ ويز"، ويخضع لحراسة مشددة وسط مخاوف على سلامته.