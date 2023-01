هالاند في المركز الأخير.. أغلى 10 صفقات عام 2022

شهد عام 2022 عدة صفقات قياسية في عالم كرة القدم، إذ دخل عمالقة الكرة الأوروبية في صراع محتدم من أجل الظفر بتوقيع نجوم ساطعة في سماء الساحرة المستديرة من شأنها تقديم الإضافة المرجوة، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات ورفع الألقاب.

وكما جرت العادة في سوق الانتقالات، فقد تصدرت الأندية الإنجليزية السباق، وعقدت أغلى الصفقات هذا الموسم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية رصدت أعلى 10 صفقات سجلت خلال العام الذي ودعناه، وفقا لأرقام موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في الإحصاءات الرياضية:

هو بلا الشك التعاقد الأنجح حتى الآن خلال هذه السنة، فقد دفع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 60 مليون يورو بعد أن دفع "السيتيزنز" بند الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند.

وحتى اليوم، يتصدر النجم النرويجي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 21 هدفا في 16 مباراة لعبها في البريميرليغ.

بات الأغلى في تاريخ الكرة السويدية بعد أن انتقل من ريال سوسيداد الإسباني إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت، متجاوزا مواطنه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (صفقة انتقاله من إنتر ميلان إلى برشلونة)، وسجل إيساك هدفين في 3 مباريات لعبها.

Marc Cucurella vs Bournemouth :

• 90 touches

• 1 chance created

• 2/4 tackles

• 10 recoveries

• 3 clearances

• 5/7 duels won

• 0 fouls committed

Much better than what we’ve seen so far from him, needs to keep it up 👏 pic.twitter.com/FzdPt8o6iy

— Pys (@CFCPys) December 27, 2022