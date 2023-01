استقبال بالورود واحتفاء واسع.. وسم "هلا رونالدو" يتصدر تويتر بالسعودية

تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض حيث يستعد نادي النصر السعودي لتقديم نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش).

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تصدرت وسوم (هاشتاغ) ترحيبية بـ"الدون" منصة توتير في السعودية حيث ينتظر محبو النجم ظهوره لأول مرة بقميص الفريق السعودي، بينما أُعلن عن تخصيص كامل ريع حفل التقديم لمنصة خيرية تعنى بدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وسيقدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد على أرضية ملعب "مرسول بارك" في الرياض، وهو يرتدي زي "العالمي"، ويقبل شعاره، ويلتقط صور "السيلفي" مع الجماهير خلفه.

وسيحتشد 30 ألف متفرج لدى تقديم رونالدو من قبل رئيس النادي مسلي آل معمر ومحمد الخريجي أحد أعضاء الشرف الداعمين في نادي النصر.

وتصدر وسم "#HalaRonaldo" قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا في السعودية على موقع تويتر صباح اليوم الثلاثاء، يليه وسم #كرستيانو_ رونالدو.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورا للحظة وصول رونالدو إلى الرياض، واستقباله بالورود من أطفال من أنصار "العالمي" احتفاء بانضمامه إلى الفريق.

وكتب النصر في التغريدة محتفيا بوصول قائد المنتخب البرتغالي "نجد العُظمى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم. لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو يصل الرياض".

وتفاعل ناشطون سعوديون عبر حساباتهم الشخصية على موقع تويتر مع وسم "HalaRonaldo#، وشاركوا فيديوهات وصورا من استقبال رونالدو، بجانب اللوحات الترحيبية الخاصة به التي زينت شوارع الرياض.

ونشر المصور السعودي ياسر بخش مقطع فيديو قال فيه إنه لشاشات البوليفارد التي تزينت بصورة لاعب النصر الأسطورة رونالدو أثناء وصوله إلى الرياض.

وشارك الصحفي علي العنزي مقطع فيديو آخر يظهر شاشات بوليفارد الرياض وهي ترحب برونالدو، حيث كُتب عليها عبارة "هلا رونالدو" وبجانبها صورة للبرتغالي بقميص النصر.

Riyadh boulevard celebrates the most significant signing #Cristiano Ronaldo with Al #Nassr . pic.twitter.com/WdrKWwzWQ0

وكان نادي النصر قد أعلن يوم الجمعة الماضي التعاقد مع رونالدو (37 عاما) لمدة موسمين ونصف موسم بدءا من يناير/كانون الثاني 2023 حتى يونيو/حزيران 2025، في صفقة انتقال حر، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتردد أن رونالدو سيحصل على 500 مليون يورو (أكثر من ملياري ريال سعودي) خلال فترة عقده مع النصر، وهو الراتب الأعلى في تاريخ كرة القدم.

خبر | News

شوارع العاصمة الرياض تحتفي بوصول الاسطورة كرستيانو رونالدو بعد انضمامه لنادي #النصر . 🤩💛

The streets of the capital city Riyadh celebrates the arrival of the legend #Cristiano Ronaldo after joining Al #Nassr club . 🤩💛 pic.twitter.com/CP5FharQmJ

— علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 2, 2023