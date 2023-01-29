لم يسجل حتى الآن بقميص "العالمي".. هل انقلب مدرب وجماهير النصر على رونالدو مبكرا؟

بعد نحو شهر من انضمامه رسميا إلى النصر السعودي، لم يسجل كريستيانو رونالدو هدفه الرسمي الأول حتى الآن، ويزداد الإحباط بعد إقصاء الفريق في منتصف الأسبوع من كأس السوبر السعودي.

يبدو أن بعض المشجعين أصيبوا بخيبة أمل وصبرهم بدأ بالنفاد بسبب أداء ومستوى النجم البرتغالي بعد خسارة الفريق 3-1 أمام فريق الاتحاد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملك فهد" الدولي.

#Ronaldo Al-Nasr fans are angry with Ronaldo and that he does not deserve to play in Al-Nasr club and that he is useless and throws his shirt on the ground pic.twitter.com/GvsHzDBJrz — Aziz (@Aziz12072225) January 28, 2023

وانتشرت فيديوهات لجماهير النصر وهي تهاجم نجمها الأول والصفقة التي كانت تُعول عليها هذه الجماهير كثيرا.

وعلى الرغم من أن "سي آر 7" سجل هدفين في المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، فإنه أهدر فرصة سانحة في مواجهة كأس السوبر.

وحتى الفرنسي رودي غارسيا مدرب "العالمي" أعرب -بعد انتهاء المباراة- عن أسفه لعدم تمكن رونالدو من تسجيل هذه الفرصة.

وأهدر "الدون" فرصة ثمينة للتعديل في الدقيقة الـ43 من اللقاء حيث استقبل عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها عاليا وضربها برأسه لكن الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي تصدى لها ببراعة.

وقال غارسيا "أضاع كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل كانت ستغير مسار المباراة في الشوط الأول، لكن تهانينا للاتحاد".

وأضاف "كانوا أفضل منا بكثير في الشوط الأول.. سجلنا هدف تقليص الفارق ولكن لم نتمكن من قلب النتيجة.. خسرنا كأس السوبر، لكننا ما زلنا نتصدر الدوري".

ونقلت صحيفة "الماركا" الإسبانية عن غارسيا قوله إن رونالدو يرغب بالعودة للملاعب الأوروبية.

وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي التي أعقبت مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر التي خسرتها النصر بهدف مقابل ثلاثة، إن "رونالدو لن ينهي مسيرته في النصر، بل هو يرغب بالعودة لأوروبا".

وأضاف " "كريستيانو رونالدو إضافة إيجابية؛ لأنه يساعد في تشتيت المدافعين. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويحتاج رونالدو إلى البدء -سريعا- في إحداث الفارق في منطقة الجزاء وهز الشباك لإبقاء الجماهير في صفه ولا تنقلب عليه.