عادَل رقم نادال وعاد لصدارة التصنيف العالمي.. ديوكوفيتش يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة

عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بتغلبه 6-3 و7-6 و7-6 على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في النهائي الذي أقيم في ملعب رود ليفر اليوم الأحد.

وبهذا يعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى بلقبه رقم 22 متساويا مع رافائيل نادال ويعود إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن البطولة للإصابة.

https://mobile.twitter.com/AustralianOpen/status/1619665694811099138

ولعبت خبرة ديوكوفيتش (35 عاما) دورا بارزا في حسم المباراة التي اتسمت بالحماس والندية على مدار ساعتين و56 دقيقة.

https://mobile.twitter.com/AustralianOpen/status/1619669580367929345

وخاض ديوكوفيتش اليوم النهائي العاشر له في البطولة والـ33 في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، فيما خاض تسيتسيباس (24 عاما) النهائي الأول له في البطولة والثاني فقط في البطولات الأربع الكبرى.

https://mobile.twitter.com/AustralianOpen/status/1619665822393180160

وإلى جانب المنافسة على لقب البطولة، كانت المباراة صراعا بين اللاعبَين على صدارة التصنيف العالمي للمحترفين.

ومع فوزه بلقب البطولة، كان ديوكوفيتش هو من تقدم من المركز الخامس عالميا إلى صدارة التصنيف فيما تقدم تسيتسيباس من المركز الرابع بالتصنيف إلى الثالث خلف الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تراجع من الصدارة إلى المركز الثاني بالتصنيف إثر غيابه عن هذه البطولة بسبب الإصابة.

وحرم ديوكوفيتش منافسه اليوناني تسيتسيباس من الصعود للمرة الأولى في مسيرته الرياضية إلى صدارة التصنيف العالمي للمحترفين، كما حرمه للمرة الثانية من إحراز لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.