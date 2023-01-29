صدارته للدوري الألماني مهددة.. بايرن ميونخ يتعادل للمرة الثالثة على التوالي

اكتفى بايرن ميونخ بالتعادل 1-1 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، وبذلك تقلصت صدارته للدوري الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة بتعادله الثالث على التوالي بالنتيجة ذاتها اليوم السبت.

وتقدم بطل ألمانيا -الذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا في 14 فبراير/شباط المقبل- بواسطة ليروي ساني بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 34.

ولم يقدم آينتراخت ما يذكر، إلى أن مرر دايتشي كامادا كرة إلى راندال كولو مواني، حيث مرّ من مواطنه الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع بايرن وسدد في شباك يان زومر محرزا هدفه السابع في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69.

وأهدر بايرن -الساعي لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 على التوالي- 3 فرص قبل هدف الفريق الضيف.

وكان بايرن تعادل 1-1 مع لايبزيغ ثم كولن منذ استئناف الموسم عقب العطلة الشتوية.

ويتصدر بايرن البوندسليغا برصيد 37 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي تغلب 2-0 على مضيفه هيرتا برلين في قمة العاصمة الألمانية في وقت سابق من اليوم.

ويأتي لايبزيغ ثالثا وله 35 نقطة عقب انتصاره 2-1 على شتوتغارت أمس الجمعة، في حين يحتل آينتراخت المركز الخامس برصيد 32 نقطة.