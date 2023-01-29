أزمة الملاعب في تونس تعيق المنستيري والترجي في البطولات الأفريقية

سيضطر الاتحاد المنستيري -أحد أبرز الفرق التونسية في السنوات الأخيرة- للبحث عن ملعب بديل وبعيد عن معقله في مدينة المنستير من أجل خوض منافسات دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجرى إغلاق أغلب ملاعب تونس بشكل جزئي أو كلي، ومن بينها "ملعب المنزه" العريق بالعاصمة، بسبب أعمال التحديث، والأمر ذاته ينطبق على ملاعب سوسة وبنزرت وصفاقس بينما لا يزال الوضع أكثر تدهورا في الملاعب الموجودة بالمناطق الداخلية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أخطر إدارة المنستيري بضرورة غلق ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، بسبب إدخال عدة إصلاحات حتى يستجيب لمعايير الاتحاد الجديدة.

وأوضح الاتحاد في المراسلة أن الملعب قديم وبناءه تجاوزه الزمن ويحتاج إلى الكثير من العمل للاستجابة للمعايير الحالية وحتى يكون مناسبا لاستقبال مباريات ضمن مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي (فيفا).

وستضطر السلطات في المنستير إلى إغلاق الملعب لأجل غير مسمى من أجل إنجاز الأعمال المطلوبة.

ولم يعلن الاتحاد المنستيري -متصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدوري المحلي- بعد عن الملعب البديل الذي سيحتضن مبارياته في الدوري وفي كأس الاتحاد الأفريقي، حيث يشارك الفريق ضمن المجموعة الرابعة مع أندية مازمبي الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني وريال باماكو المالي.

ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام إدارة النادي لافتقاد غالبية الملاعب للمعايير التي يطالب بها كاف.

وألقت الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات في تونس، بظلالها على البنية التحتية الرياضية؛ حيث طالت أبرز ملاعبها من بينها الملعب الرئيسي جنوب العاصمة؛ ملعب حمادي العقربي برادس، بالإضافة إلى وجود حالة من الغموض بشأن الملعب الذي سيخوض عليه الترجي مبارياته بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب "كاف" بإغلاق المدرجات الجانبية للملعب إلى حين وضع الكراسي بها وهو ما سيحرم الترجي من حضور 30 ألفا من مشجعيه، أي نصف طاقة الملعب.